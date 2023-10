Nieuwe studie suggereert dat de grootste asteroïde-impactstructuur zich onder het zuiden van New South Wales bevindt

Wetenschappers hebben onlangs ontdekt wat misschien wel de grootste asteroïde-inslagstructuur op aarde is, begraven onder het Murray Basin in het zuiden van New South Wales, Australië. Hoewel nog niet bevestigd, wordt geschat dat deze vermoedelijke inslagkrater een diameter van ongeveer 520 km heeft, waardoor hij bijna drie keer zo groot is als de inslagstructuur van Vredefort in Zuid-Afrika, die momenteel als de grootste wordt beschouwd.

De onderzoekers van de Universiteit van New South Wales geloven dat de Deniliquin-structuur, zoals deze wordt genoemd, ongeveer 420 miljoen jaar geleden gevormd zou kunnen zijn door een enorme asteroïde-inslag. Als hun hypothese waar blijkt te zijn, zou dit de recordboeken herschrijven en zelfs de beruchte Chicxulub-krater in Mexico overtreffen, bekend vanwege het beëindigen van de heerschappij van de dinosauriërs, die ongeveer 150 km breed is.

Inslagstructuren van asteroïden kunnen lastig te identificeren zijn, omdat ze vaak verborgen blijven onder sedimentlagen of door erosie aan het zicht worden onttrokken. Wetenschappers hebben echter onlangs nieuwe methoden ontdekt om deze structuren te detecteren door magnetische patronen te analyseren. De Deniliquin-structuur werd op basis van deze patronen ontdekt, wat een sterk bewijs leverde van het bestaan ​​ervan.

Bovendien is bekend dat de inslagen van asteroïden samenvallen met belangrijke massa-uitstervingsgebeurtenissen door de geschiedenis heen, zoals die waarbij de dinosauriërs werden weggevaagd. Deze nieuwste ontdekking suggereert dat de aarde en andere planeten in ons zonnestelsel tot ongeveer 3.2 miljard jaar geleden aan een groter aantal inslagen werden blootgesteld. Momenteel zijn er 38 bevestigde en 43 potentiële inslagstructuren op aarde, variërend van kleine kraters tot grote begraven structuren.

Terwijl de onderzoekers hun onderzoek voortzetten, valt nog te bezien of de Deniliquin-structuur officieel zal worden erkend als de grootste asteroïde-inslagstructuur op aarde. Het opgraven en bestuderen van deze kolossale krater zou waardevolle inzichten kunnen opleveren in de geschiedenis van onze planeet en de rol van kosmische inslagen bij het vormgeven van de geologische en biologische evolutie ervan.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is de Deniliquin-structuur?

De Deniliquin-structuur is een vermoedelijke asteroïde-inslagkrater gelegen onder het Murray Basin in het zuiden van New South Wales, Australië. Indien bevestigd, zou het de grootste bekende asteroïde-inslagstructuur op aarde worden.

2. Hoe groot is de Deniliquin-structuur vergeleken met andere inslagkraters?

De Deniliquin-structuur heeft naar schatting een diameter van ongeveer 520 km, waardoor deze bijna drie keer groter is dan de huidige grootste bekende inslagstructuur, de Vredefort-inslagstructuur in Zuid-Afrika.

3. Hoe oud is de Deniliquin-structuur?

Wetenschappers geloven dat de Deniliquin-structuur ongeveer 420 miljoen jaar geleden werd gevormd door een asteroïde-inslag.

4. Hoe worden inslagstructuren van asteroïden gedetecteerd?

Inslagstructuren van asteroïden kunnen lastig te identificeren zijn, maar kunnen op verschillende manieren worden gedetecteerd, waaronder het analyseren van magnetische patronen op het aardoppervlak.

5. Wat is de betekenis van asteroïde-inslagstructuren?

Inslagstructuren van asteroïden bieden waardevolle inzichten in de geologische en biologische geschiedenis van onze planeet. Ze worden vaak geassocieerd met massale uitstervingsgebeurtenissen en hebben een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van de evolutie van de aarde.