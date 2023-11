Uitvaartcentrum lanceert as de ruimte in, waardoor hemelse herinnering voor iedereen toegankelijk wordt

Een uitvaartcentrum in Adelaide brengt een revolutie teweeg in de manier waarop we onze dierbaren herdenken door een unieke kans te bieden om hun as de ruimte in te sturen. Voor een ongekende landelijke primeur heeft Alfred James Funeral Home samengewerkt met het in Nieuw-Zeeland gevestigde bedrijf Stardust Me om deze buitengewone service te bieden.

In plaats van te worden beperkt tot aardse rustplaatsen, zal een gram as nu in een titanium container worden geplaatst en in een baan om de aarde worden gestuurd met een Space X Falcon 9-raket van Elon Musk. Terwijl de raket een opmerkelijke tien jaar ronddraait, zal de container uiteindelijk opnieuw de atmosfeer binnendringen en oplichten als een schitterende ster. Dit hemelse afscheid biedt een eeuwige rustplaats die ooit alleen beschikbaar was voor de welgestelden en beroemdheden.

“We wilden de dood niet alleen herdefiniëren als een einde, maar ook als een viering van de levendige herinneringen die ons dierbaar zijn”, aldus Stu Potter van Stardust Me. Dit baanbrekende concept daagt het idee van finaliteit in verband met de dood uit en nodigt ons uit om onze dierbaren op een werkelijk opmerkelijke manier te herdenken.

Om de ervaring nog persoonlijker te maken, heeft Stardust Me een speciale app ontwikkeld waarmee familieleden de baan van hun geliefde gedurende de hemelse reis kunnen volgen. Voor iets meer dan een traditionele begrafenis, iets meer dan $3000, kunnen individuen nu deelnemen aan een buitenaardse herdenking die een diep gevoel van verbondenheid met het universum biedt.

De innovatie en toegankelijkheid van deze dienst hebben gezinnen gefascineerd die graag de hemelse herinnering willen verkennen. Eén familie uit Adelaide heeft zelfs al besloten de as van hun geliefde te lanceren tijdens de komende missie die gepland staat voor maart. Hun enthousiasme is voelbaar, aangezien ze van Stardust Me een gratis token hebben gekregen, wat dit hemelse afscheid des te specialer maakt.

Met deze baanbrekende dienst geven Alfred James Funeral Home en Stardust Me een nieuwe vorm aan de manier waarop we de herinnering aan onze overleden dierbaren waarnemen en eren. Door wetenschap en emotie samen te voegen, openen ze een hemelse grens die een fris en inspirerend perspectief biedt op de reis voorbij het leven.

Veelgestelde vragen :

Vraag: Hoe werkt de as-naar-ruimte-service?

A: De as wordt in een titanium container geplaatst en in een baan om de aarde gestuurd op een Space X Falcon 9-raket van Elon Musk. Na tien jaar in een baan om de aarde te hebben gedraaid, komt de container opnieuw de atmosfeer binnen en straalt op als een ster.

Vraag: Kunnen familieleden de baan van de as van hun dierbare volgen?

A: Ja, Stardust Me heeft een app ontwikkeld waarmee familieleden de baan van de as van hun geliefde kunnen volgen tijdens de hemelse reis.

Vraag: Hoeveel kost de as-naar-ruimte-service?

A: De kosten van deze dienst bedragen iets meer dan $3000, wat vergelijkbaar is met een traditionele begrafenis.

Vraag: Is deze service alleen beschikbaar voor de rijken en beroemdheden?

A: Nee, deze dienst heeft tot doel de hemelse herinnering toegankelijk te maken voor alle individuen en een buitengewoon en eeuwig eerbetoon aan hun dierbaren te bieden.