Atoomklokken gebruiken om donkere materie te detecteren

Wetenschappers van de Universiteit van Sussex en het National Physical Laboratory in Groot-Brittannië hebben een nieuwe manier voorgesteld om bepaalde deeltjes met een lage massa te detecteren die deel zouden kunnen uitmaken van de ongrijpbare donkere materie. Het is bekend dat donkere materie, hoewel niet direct waargenomen, effecten op het universum heeft die niet kunnen worden verklaard door onze huidige natuurkundige modellen.

De onderzoekers suggereren dat atoomklokken, die bekend staan ​​om hun ongekende nauwkeurigheid bij het bijhouden van de tijd, kunnen worden gebruikt om deze deeltjes te detecteren. Atoomklokken meten de kleine oscillaties van atomen tijdens de overgang tussen energietoestanden. Elke verstoring veroorzaakt door een ultralicht deeltje van donkere materie dat interageert met gewone materiedeeltjes zou mogelijk door deze klokken kunnen worden gedetecteerd.

De studie stelde eerst theoretische modellen voor om variaties in de timing van atoomklokken te meten. Om hun aanpak te valideren, namen de onderzoekers vervolgens metingen van bestaande atoomklokken. De volgende stap zou het opzetten van een experiment zijn waarbij twee atoomklokken met elkaar vergeleken zouden kunnen worden, waarvan er één gevoeliger is voor variaties in fundamentele constanten.

In dit specifieke onderzoek werden twee fundamentele constanten onderzocht: de fijnstructuurconstante en de massaverhouding van elektron tot proton. Beide constanten kunnen worden verstoord door interacties met bepaalde ultralichte deeltjes, zoals de hypothetische axion, waarvan wordt aangenomen dat ze verantwoordelijk zijn voor de effecten van donkere materie. Door de omvang van deze verstoringen te meten, zou de aanwezigheid van de deeltjes mogelijk kunnen worden aangegeven.

Atoomklokken hebben verreikende toepassingen die verder gaan dan tijdregistratie. Ze zijn gebruikt om de zwaartekrachtroodverschuiving te bestuderen, de kwantumfysica te onderzoeken en manieren te onderzoeken om kwantuminformatie te verzenden en op te slaan. Nu, met de mogelijkheid om atoomklokken als detectoren voor donkere materie te gebruiken, zouden deze instrumenten een nieuw onderzoeksdomein kunnen openen.

De onderzoekers benadrukken dat hun bevindingen niet berusten op reeds bestaande theorieën, en dat de modellen die zij hebben ontwikkeld de flexibiliteit hebben om op andere onverklaarde verschijnselen te worden toegepast. De studie, gepubliceerd in de New Journal of Physics, biedt een veelbelovende mogelijkheid voor het observeren en begrijpen van de enigmatische donkere materie.

Definities:

– Atoomklokken: instrumenten die de tijd meten met behulp van de oscillaties van atomen terwijl ze tussen energietoestanden bewegen, bekend om hun uitzonderlijke nauwkeurigheid.

– Donkere materie: een mysterieuze vorm van materie die geen licht uitzendt, absorbeert of reflecteert, en waarvan het bestaan ​​wordt afgeleid uit de zwaartekrachteffecten op zichtbare materie.

– Fundamentele constanten: waarden die de wetten van het heelal beschrijven, zoals de fijnstructuurconstante en de massaverhouding van elektron tot proton.

– Axion: een hypothetisch deeltje dat een potentiële kandidaat is voor donkere materie.

Bronnen:

– Universiteit van Sussex

– Nationaal Fysisch Laboratorium

– Nieuw tijdschrift voor natuurkunde