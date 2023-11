Onderzoek naar de complexiteit van Be Stars: Beyond Binary Systems

Een recente doorbraak van onderzoekers van de Universiteit van Leeds heeft de lang gekoesterde opvattingen van astronomen over Be-sterren aan diggelen geslagen en nieuw licht geworpen op deze raadselachtige hemellichamen. Be-sterren, bekend om hun emissielijnen en B-spectraaltypes, fascineren wetenschappers al meer dan een eeuw sinds hun ontdekking door de Italiaanse astronoom Angelo Secchi in 1866.

Traditioneel geloofden astronomen dat Be-sterren voornamelijk in binaire systemen bestonden en in paren door het universum dansten. De analyse van gegevens van de Gaia-satelliet van de European Space Agency heeft echter overtuigend bewijs geleverd dat dit heersende idee in twijfel trekt. Het lijkt erop dat Be-sterren niet alleen maar tweetallen zijn, maar eerder drietallen, waarbij drie hemellichamen op ingewikkelde wijze met elkaar in wisselwerking staan.

Door de beweging van sterren aan de nachtelijke hemel gedurende langere en kortere perioden te observeren, ontdekten onderzoekers veelbetekenende tekenen van kameraadschap. Als een ster langs een recht traject beweegt, duidt dit op de aanwezigheid van een enkele ster. De aanwezigheid van meerdere sterren resulteert echter in een waarneembare wiebeling of zelfs een spiraalpatroon. Verbazingwekkend genoeg onthulde het onderzoek dat Be-sterren aanvankelijk minder metgezellen vertoonden dan hun B-sterren-tegenhangers, wat in tegenspraak was met de verwachtingen.

Nader onderzoek onthulde dat de derde ster regelmatig op het toneel verschijnt, waardoor het traject van de metgezel wordt beïnvloed en de overdracht van materiaal wordt vergemakkelijkt dat nodig is voor de vorming van de kenmerkende gasschijf die de Be-sterren omhult – een hemels schouwspel dat doet denken aan de ringen van Saturnus. Deze metgezellen, ooit zichtbaar voor ons, worden onzichtbaar doordat de ‘vampier’ Be-ster geleidelijk hun massa afvoert totdat ze te klein worden om te worden waargenomen.

De implicaties van deze baanbrekende ontdekking reiken verder dan het rijk van Be-sterren. Van zwarte gaten en neutronensterren tot zwaartekrachtgolfbronnen: ons begrip van deze kosmische verschijnselen zal waarschijnlijk diepgaand worden beïnvloed. Met de opkomst van onderzoek naar zwaartekrachtgolven biedt deze nieuwe kennis waardevolle inzichten in de sterren die deze intrigerende zwaartekrachtverstoringen veroorzaken.

Zoals professor René Oudmaijer van de School of Physics and Astronomy van de Universiteit opmerkt: “Binariteit is essentieel in de evolutie van sterren, maar we gaan nu verder dan dat paradigma. Triples zijn de nieuwe binaire getallen geworden.” Deze revolutie in ons begrip van hemels gezelschap opent deuren naar een ingewikkelder en boeiender universum dat wacht om ontrafeld te worden.

