Nieuwe inzichten in de mysterieuze verdwijnende sterren

Een team van Spaanse astronomen van het Centrum voor Astrobiologie (CAB) in Madrid heeft zich onlangs verdiept in een van de meest raadselachtige verschijnselen van sterrenkijken: de verdwijning van drie heldere sterren die in 1952 aan de Californische hemel werden gefotografeerd, om slechts enkele uren later te verdwijnen. Hoewel eerdere pogingen om dit merkwaardige voorval te verklaren er niet in zijn geslaagd de wetenschappelijke gemeenschap te overtuigen, presenteert deze nieuwe studie nieuwe inzichten in het mysterie.

De astronomen stellen verschillende plausibele verklaringen voor de ‘triple transient’-gebeurtenis voor, waarbij ze door middel van zorgvuldige analyse de mogelijkheden beperken. Het vastleggen van een soortgelijke gebeurtenis met moderne telescopen is echter noodzakelijk om hun hypothesen definitief te bevestigen. Helaas heeft de ongrijpbare aard van dit fenomeen het in de loop der jaren lastig gemaakt om substantieel bewijsmateriaal te verzamelen.

Eén intrigerende theorie van de wetenschappers suggereert de betrokkenheid van een zwaartekrachtlens. Ze speculeren dat een passerend zwart gat het beeld van een zwakke ster tijdelijk vervormde, waardoor er voor een korte periode drie zichtbare sterren ontstonden – een kosmische illusie. Deze verklaring brengt echter bepaalde complexiteiten met zich mee, zoals de vereiste voor een aanzienlijke populatie van massieve objecten met lensachtige eigenschappen, die vergelijkbare voorbijgaande gebeurtenissen zouden kunnen veroorzaken.

De onderzoekers hielden ook rekening met de mogelijkheid dat de eerste waarnemingen helemaal geen sterren waren, maar andere hemellichamen. Deze heldere plekken bevonden zich volgens berekeningen op een afstand die overeenkomt met zes Astronomische Eenheden (AU) van de aarde. Deze nabijheid impliceert dat ze afkomstig kunnen zijn van de buitenwijken van ons zonnestelsel, misschien van objecten die de Oortwolk doorkruisen.

Interessant is dat een ander plausibel verslag suggereert dat de afwijkende waarnemingen misschien helemaal niet astronomisch van aard zijn. De nabijgelegen kernwapenproeven die in die periode in New Mexico werden uitgevoerd, hadden de fotografische platen kunnen besmetten, wat tot de illusie van verdwenen sterren had kunnen leiden.

Ondanks hun ijverige inspanningen kon het team van Solano de ware oorzaak van het fenomeen niet definitief vaststellen. Zoals ze concludeerden, zullen alleen de tijd en de vooruitgang van de telescooptechnologie de mogelijkheid bieden om dit 70 jaar oude raadsel te ontrafelen. Tot die tijd blijft het mysterie van de verdwijnende sterren gehuld in onzekerheid, in afwachting van de volgende kosmische gebeurtenis die licht zal werpen op dit fascinerende hemelse enigma.

