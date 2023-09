Ster herhaaldelijk versnipperd en opgegeten door zwart gat brengt astronomen in verwarring

Astronomen van de Universiteit van Leicester hebben een intrigerende ontdekking gedaan: een ster die lijkt op onze zon, wordt herhaaldelijk vernietigd en verteerd door een zwart gat op 500 miljoen lichtjaar afstand. Deze dramatische gebeurtenis resulteert in regelmatige lichtuitbarstingen die ongeveer elke 25 dagen plaatsvinden. Uitbarstingen van zwarte gaten, bekend als getijdenverstoringsgebeurtenissen, vinden doorgaans plaats wanneer een zwart gat een ster verslindt. In dit geval suggereren de emissies echter dat de sterren slechts gedeeltelijk worden vernietigd, waarbij het proces zich keer op keer herhaalt.

Uit de waarnemingen kwamen twee soorten uitbarstingen naar voren: uitbarstingen die om de paar uur plaatsvonden en uitbarstingen die ongeveer één keer per jaar plaatsvonden. De regelmaat van de emissies lag in dit specifieke geval tussen de twee uitersten in, wat wijst op een uniek fenomeen. In plaats van te vergaan zoals verwacht, zou de ster, genaamd Swift J0230, gedurende een periode van zeven tot tien dagen helder schijnen en dan plotseling uitgaan, waarbij deze cyclus elke 25 dagen werd herhaald.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy, geeft niet alleen inzicht in hoe zwarte gaten in een baan om de aarde draaiende sterren ontwrichten, maar onthult ook een nieuwe klasse van gedeeltelijk verstoorde sterren. Dr. Robert Eyles-Ferris, onlangs gepromoveerd aan de Universiteit van Leicester, benadrukt het belang van deze bevinding door te stellen: “Swift J0230 is een opwindende toevoeging aan de klasse van gedeeltelijk ontwrichte sterren.”

De hoofdauteur van de studie, dr. Phil Evans, benadrukt dat dit de eerste keer is dat wetenschappers getuige zijn geweest van een ster als de zon die herhaaldelijk wordt verscheurd en opgegeten door een zwart gat met een lage massa. Modellen van de Swift J0230-uitbarsting geven aan dat de ster ongeveer even groot is als de zon en in een elliptische baan rond een zwart gat met lage massa in het centrum van zijn sterrenstelsel draait. Er wordt aangenomen dat ongeveer drie aardmassa's materiaal uit de atmosfeer van Swift J0230 worden gerukt en opgewarmd terwijl ze in het zwarte gat vallen, waarbij temperaturen van ongeveer 2,000,000 ° C worden bereikt. Bij deze intense hitte komt een overvloed aan röntgenstraling vrij, die aanvankelijk werd gedetecteerd door NASA's Neil Gehrels Swift Observatory.

De onderzoekers schatten dat het zwarte gat dat verantwoordelijk is voor deze verschijnselen relatief klein is vergeleken met superzware zwarte gaten, met een massa die varieert van 10,000 tot 100,000 maal die van de zon. De ontdekking van Swift J0230 werd mogelijk gemaakt door het gebruik van een nieuw hulpmiddel ontwikkeld door het Leicester-team, een transiëntdetector genaamd. Dr. Kim Page, die aan het onderzoek heeft meegewerkt, verwacht dat er nog veel meer hemellichamen zoals Swift J0230 wachten om ontdekt te worden, dankzij hun nieuwe hulpmiddel voor het zoeken naar transiënten.

Dit baanbrekende onderzoek werpt licht op de mysterieuze en ontzagwekkende activiteiten die plaatsvinden in de buurt van zwarte gaten. De ontdekking van Swift J0230 brengt ons een stap dichter bij het begrijpen van deze raadselachtige kosmische verschijnselen.

Bronnen:

– Natuurastronomie

- Universiteit van Leicester