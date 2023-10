Krachtige radioburst gedetecteerd vanuit een ver sterrenstelsel

Astronomen hebben een baanbrekende ontdekking gedaan door een snelle radioflits (FRB) te detecteren van een ver sterrenstelsel dat acht miljard lichtjaar heeft gereisd om de aarde te bereiken. Deze specifieke FRB is krachtiger en ontstond van veel verder weg dan welke eerder waargenomen gebeurtenis dan ook, omdat hij plaatsvond toen het universum minder dan de helft van zijn huidige leeftijd had. De oorzaak van FRB’s blijft een mysterie, met theorieën variërend van buitenaards leven tot magnetars, dit zijn zeer magnetische dode sterren.

De radiouitbarsting werd gedetecteerd door de Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) radiotelescoop in West-Australië. Er kwam in minder dan een milliseconde evenveel energie vrij als de zon in dertig jaar tijd uitstraalt. Hoewel er dagelijks honderdduizenden FRB’s in de lucht zouden kunnen voorkomen, zijn er slechts ongeveer duizend gedetecteerd en is de oorsprong van slechts 30 geïdentificeerd. Om de bron van de laatste uitbarsting te traceren, gebruikten astronomen de Very Large Telescope in Chili en ontdekten dat deze afkomstig was van een sterrenstelsel dat mogelijk samensmolt met andere sterrenstelsels, waardoor mogelijk de magnetar ontstond.

Naast het ontrafelen van het mysterie van FRB's hopen wetenschappers ze te gebruiken als hulpmiddel om de mysteries van het universum te onderzoeken. FRB’s zijn bedrukt met de handtekening van het gas waar ze doorheen reizen, waardoor wetenschappers een manier hebben om de hoeveelheid materie in het kosmische web te meten en het totale gewicht van het universum te bepalen. Om een ​​nauwkeurigere meting te verkrijgen zullen echter nog honderden FRB’s moeten worden geobserveerd met behulp van geavanceerde radiotelescopen die naar verwachting in de nabije toekomst operationeel zullen worden.

Deze baanbrekende ontdekking brengt ons dichter bij het begrijpen van de oorsprong van FRB's en het kosmische web. Met verder onderzoek en technologische vooruitgang denken wetenschappers dat ze meer geheimen van het universum zullen ontsluiten.

