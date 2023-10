Nieuw ontdekte Aurora op Uranus onthult mysteries van de ijsreus

Er is een boeiend nieuw schouwspel onthuld op de majestueuze planeet Uranus. Astronomen hebben onlangs een aurora ontdekt die gloeit op infrarode golflengten, een fenomeen dat nog nooit eerder is waargenomen. De bevinding werd mogelijk gemaakt door het gebruik van de Near-Infrared Spectrograph (NIRSPEC) van de Keck II Telescope en werd gepubliceerd in Nature Astronomy.

In tegenstelling tot eerdere waarnemingen van ultraviolette aurora's op Uranus in 1986, werpt deze ontdekking licht op de infrarode aurora van de planeet. Analyse van de gegevens, met name de detectie van het ion H3+, stelde wetenschappers in staat de aanwezigheid van dit fascinerende natuurverschijnsel op Uranus te bevestigen.

“Dit artikel is het resultaat van 30 jaar aurora-onderzoek op Uranus, dat eindelijk de infrarode aurora heeft onthuld en een nieuw tijdperk van aurora-onderzoek op de planeet is begonnen”, legt Emma Thomas uit, hoofdauteur van het onderzoek en astronoom van de Universiteit van New York. Leicester. De ontdekking markeert een belangrijke mijlpaal in ons begrip van ijsreuzen en planetaire magnetische velden, niet alleen binnen ons zonnestelsel maar ook op exoplaneten.

Uranus, een ijsreus die ongeveer vier keer zo groot is als de aarde, heeft een enorme wetenschappelijke waarde. Wetenschappers hebben bijna dertig manen geïdentificeerd die in een baan om de planeet draaien, waarvan sommige potentieel oceaanlagen herbergen die geschikt zijn voor astrobiologisch onderzoek. Vorig jaar benadrukte een astronomierapport de noodzaak van een sondemissie naar Uranus als topprioriteit voor het komende decennium.

Dit jaar is voor Uranus behoorlijk veelbewogen geweest, waarbij een aantal opmerkelijke ontwikkelingen zijn waargenomen. In april heeft de Webb-ruimtetelescoop verbluffende beelden gemaakt van de stoffige ringen van de planeet, wat een helderder en gedetailleerder beeld oplevert vergeleken met oudere ruimtetelescoopbeelden. Bovendien onthulden Hubble-beelden die in maart werden gepubliceerd een verschuiving in de rotatie-as van Uranus, waardoor de noordpool naar de zon kantelde.

Aurorae op Uranus worden veroorzaakt door de interactie tussen geladen deeltjes en de atmosfeer van de planeet via magnetische velden. Deze interacties zenden lichtgevende gloed uit over de golflengten van zichtbaar licht, evenals infrarood en ultraviolet licht in het geval van Uranus. Onderzoekers zijn van mening dat het bestuderen van de aurora van Uranus ons begrip van de atmosfeer van de planeet en zijn dynamische magnetische veld kan vergroten.

Onderzoek naar de aurora van Uranus kan ook inzicht verschaffen in de mogelijke implicaties voor het magnetische veld van de aarde tijdens een toekomstige poolomkering. De unieke verkeerde uitlijning tussen de rotatie- en magnetische assen van Uranus zorgt ervoor dat dit fenomeen dagelijks voorkomt. Verder onderzoek naar de aurora van Uranus zou waardevolle gegevens kunnen opleveren die relevant zijn voor systemen die afhankelijk zijn van het magnetische veld van de aarde, zoals satellieten, communicatienetwerken en navigatie.

Hoewel een sondemissie naar Uranus is aanbevolen in het tienjarige overzicht van astronomische doelstellingen van 2022, wordt de lancering ervan pas in 2031 of 2032 verwacht. Deze vertraging is bedoeld om te profiteren van de zwaartekrachtondersteuning van Jupiter tijdens de reis van het ruimtevaartuig naar de verre ijzige planeet. Een dergelijke missie zou het mogelijk maken de zwaartekracht- en magnetische velden van Uranus gedetailleerd in kaart te brengen, wat meer inzicht zou verschaffen in de recentelijk waargenomen aurora.

Deze pas ontdekte aurora op Uranus biedt inzicht in de mysteries van de ijsreus en biedt astronomen een unieke kans om de geheimen van deze verre wereld te ontrafelen.

