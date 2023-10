De toenemende schade van satellieten in een lage baan om de aarde voor wetenschappelijk onderzoek

Satellietconstellaties met een lage baan om de aarde (LEO), zoals Starlink van Elon Musk en de onlangs aangesloten race van Amazon, veroorzaken aanzienlijke schade aan wetenschappelijk onderzoek. Deze satellieten, ooit geprezen om hun potentieel om wereldwijde breedbanddekking te bieden, resulteren nu in lichtvervuiling die het onderzoek van de nachtelijke hemel enorm belemmert. Ondanks pogingen om de helderheid van deze satellieten te temperen, hebben wetenschappers ontdekt dat ze de aanbevolen helderheidslimieten nog steeds ruim twee keer overschrijden.

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature benadrukte hoe een prototype van de BlueBird-zwerm van AST SpaceMobile een van de helderste objecten aan de hemel is geworden. Een ander onderzoek toonde verder aan dat zelfs verduisterde satellieten nog steeds aanzienlijk helderder zijn dan wat astronomen acceptabel achten om interferentie met de ruimtewetenschap tot een minimum te beperken.

Astronomen die een conferentie bijwoonden, georganiseerd door het Centrum voor de bescherming van de donkere en stille hemel tegen interferentie van satellietconstellaties van de Internationale Astronomische Unie, uitten hun bezorgdheid over de verslechterende effecten van deze satellieten op onderzoek naar de nachtelijke hemel. Ondanks pogingen om hun satellieten donkerder te maken, blijft de helderheid een hardnekkig probleem. Bestaande volgsystemen voor LEO-satellieten zijn kostbaar en ontberen schaalbaarheid.

Regelgevers zijn traag geweest met het aanpakken van deze zorgen, waarbij ze vooral vertrouwden op vrijwillige richtlijnen die geen zinvolle beperkingen oplegden. Bovendien zijn er vragen over de vraag of de schade die aan wetenschappelijk onderzoek wordt toegebracht, gerechtvaardigd wordt door de voordelen van verbeterde breedbandtoegang in afgelegen gebieden. LEO-satellietsystemen maken weliswaar connectiviteit in geïsoleerde regio's mogelijk, maar hebben opmerkelijke capaciteitsbeperkingen, in tegenstelling tot glasvezel- of 5G draadloze netwerken.

Starlink bedient bijvoorbeeld momenteel wereldwijd 1.5 miljoen gebruikers, terwijl miljoenen in de Verenigde Staten nog steeds geen toegang hebben tot betaalbare breedband. De hoge kosten van satellietinternet beperken het vermogen om bredere connectiviteitsproblemen aan te pakken. Bovendien zijn er plannen om nog eens tienduizenden satellieten de ruimte in te lanceren, waardoor de lichtvervuiling en de gevolgen daarvan voor het wetenschappelijk onderzoek verder zullen verergeren.

