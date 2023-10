Astronomen vinden de dichtstbijzijnde ultragestripte supernova: SN 2021agco in UGC 3855

Een team van astronomen onder leiding van Shengyu Yan van de Tsinghua Universiteit in Peking, China, heeft een nieuwe ultragestripte supernova ontdekt, SN 2021agco. De supernova werd gedetecteerd met behulp van de Halve Meter Telescoop (HMT) van het Xingming Observatorium in China. SN 2021agco werd gevonden in het sterrenstelsel UGC 3855, dat ongeveer 130 miljoen lichtjaar verwijderd is.

Ultragestripte supernova's, zoals SN 2021agco, zijn een zeldzaam type supernova waarbij de voorloperomhulling van de ster vóór de explosie extreem is gestript. Dit resulteert in spectrale kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van andere supernova's met een gestripte envelop (SNe Ib/Ic), maar relatief zwak. De ontdekking van SN 2021agco biedt waardevol inzicht in het gewelddadige massaverlies en het strippen van buitenste lagen dat optreedt bij dit soort supernova's.

De onderzoekers schatten dat SN 2021agco een uitwerpmassa had van ongeveer 0.26 zonnemassa's en een kinetische energie van ongeveer 95.7 quindecillion erg. Men dacht dat de voorloperster een omhulsel had met een straal van 78.4 zonnestralen, een massa van 0.1 zonsmassa en een injectie-energie van 89.3 quindecillion erg.

Het gaststelsel, UGC 3855, is een tussenliggend spiraalstelsel dat ongeveer 10.6 miljard jaar oud is. Het heeft een massa van ongeveer 2.6 miljard zonsmassa's en een lage stervormingssnelheid van 0.2 zonsmassa's per jaar.

Deze ontdekking benadrukt het belang van het bestuderen van supernova's om de evolutie van sterren en sterrenstelsels beter te begrijpen. SN 2021agco vertegenwoordigt het meest bekende voorbeeld van een ultragestripte supernova bij de aarde en biedt astronomen een unieke kans om de eigenschappen en het gedrag van deze zeldzame kosmische gebeurtenissen te bestuderen.

Bronnen:

“Ontdekking van de dichtstbijzijnde ultrastripped supernova: SN 2021agco in UGC 3855” – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Afbeelding: Beelden uit de vroege fase van het SN 2021agco-veld waargenomen door ATLAS en de Halve Meter Telescoop (HMT), waarbij de restbeelden met het sjabloon van het gaststelsel zijn afgetrokken. Krediet: arXiv (2023)

Definities:

supernova: Een krachtige en lichtgevende stellaire explosie.

Een krachtige en lichtgevende stellaire explosie. Type I en Type II supernova's: Supernovae geclassificeerd op basis van hun atomaire spectra. Type I-supernova's missen waterstof in hun spectra, terwijl Type II-supernova's spectraallijnen van waterstof hebben.

Supernovae geclassificeerd op basis van hun atomaire spectra. Type I-supernova's missen waterstof in hun spectra, terwijl Type II-supernova's spectraallijnen van waterstof hebben. Type Ib-supernova: Een subklasse van supernova's met kerninstorting waarbij een massieve ster, waarvan de buitenste omhulling van waterstof is verwijderd, onder zijn eigen zwaartekracht instort.

Een subklasse van supernova's met kerninstorting waarbij een massieve ster, waarvan de buitenste omhulling van waterstof is verwijderd, onder zijn eigen zwaartekracht instort. Ultragestripte supernova: Een zeldzaam type supernova waarbij de omhulling van de voorlopercellen vóór de explosie extreem is gestript, wat resulteert in spectrale kenmerken die vergelijkbaar zijn met SNe Ib/Ic, maar relatief zwak.

Een zeldzaam type supernova waarbij de omhulling van de voorlopercellen vóór de explosie extreem is gestript, wat resulteert in spectrale kenmerken die vergelijkbaar zijn met SNe Ib/Ic, maar relatief zwak. Ejecta-massa: De massa materiaal die wordt uitgestoten tijdens een supernova-explosie.

De massa materiaal die wordt uitgestoten tijdens een supernova-explosie. Kinetische energie: De energie die gepaard gaat met de beweging van een object.

De energie die gepaard gaat met de beweging van een object. stamvader: De ster die een supernova-explosie ondergaat.

De ster die een supernova-explosie ondergaat. Zonnestralen: Een meeteenheid gelijk aan de straal van de zon.

Een meeteenheid gelijk aan de straal van de zon. Stervormingssnelheid: De snelheid waarmee nieuwe sterren worden gevormd in een sterrenstelsel.