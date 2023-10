De Siena Galaxy Atlas: een uitgebreide kaart van de kosmos

De Siena Galaxy Atlas (SGA) is een uitgebreide kaart van de kosmos met de afstand, locatie en het chemische profiel van 380,000 sterrenstelsels aan de helft van de nachtelijke hemel. De SGA is ontwikkeld door een team van astronomen met de Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey en combineert gegevens van drie uitgebreide onderzoeken die tussen 2014 en 2017 zijn uitgevoerd. De kaart biedt nauwkeurige informatie over de locaties, vormen en afmetingen van honderden duizenden grote sterrenstelsels.

Vóór de oprichting van de SGA bevatten eerdere compilaties van sterrenstelsels onnauwkeurige vermeldingen, zoals onjuiste posities en afmetingen van sterrenstelsels, evenals vermeldingen die geen sterrenstelsels waren maar sterren of artefacten. De SGA elimineert deze fouten voor een groot deel van de hemel en verbetert de helderheidsmetingen van sterrenstelsels, iets dat voorheen niet betrouwbaar beschikbaar was voor een monster van deze omvang.

De SGA is een waardevolle bron voor astronomen die de vorming van sterrenstelsels en de structuur van het heelal bestuderen. Het helpt een alomvattend beeld van de kosmos te geven en ondersteunt verder onderzoek. All-sky-onderzoeken zoals de SGA stellen wetenschappers in staat brede patronen in een populatie van objecten te identificeren, nieuwe ontdekkingen in context te plaatsen en kandidaten voor gerichte observaties te identificeren.

De gegevens voor de SGA zijn afkomstig van verschillende telescopen, waaronder de Dark Energy Camera, de Mozaïek3-camera en de Beijing-Arizona Sky Survey. Deze onderzoeken hebben beelden vastgelegd in optische en infrarode golflengten, die een gebied van 20,000 vierkante graden bestrijken, wat bijna de helft van de nachtelijke hemel is. De SGA is ook het eerste onderzoek dat gegevens verschaft over de lichtprofielen van sterrenstelsels.

De SGA, genoemd naar het Siena College in New York, is gratis online beschikbaar voor zowel professionele astronomen als het publiek. Naast de wetenschappelijke bruikbaarheid bevat de atlas talloze afbeeldingen van prachtige sterrenstelsels, waardoor het een waardevolle hulpbron is voor iedereen die geïnteresseerd is in het verkennen van onze uithoek van het heelal.

