Nieuwe methode maakt gebruik van RR Lyr-sterren met dubbele periode om afstanden van sterrenstelsels te meten

Astronomen hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de afstanden van sterrenstelsels nauwkeurig te meten door gebruik te maken van dubbelperiodieke RR Lyr-sterren. Deze methode elimineert de noodzaak voor spectroscopische waarnemingen en heeft het potentieel om het aantal sterrenstelsels met nauwkeurige afstanden ruim twintig keer te vergroten.

RR Lyr-sterren zijn pulserende variabelen die 100 keer helderder zijn dan onze zon en meer dan twee keer zo oud zijn. Ze kunnen dienen als een ‘standaardkaars’ voor het meten van de afstanden van sterrenstelsels vanwege de relatie tussen hun pulsatieperiode en helderheid. Deze sterren worden, samen met klassieke Cepheïden, op grote schaal gebruikt voor afstandsmetingen voor sterrenstelsels dichtbij ons.

In een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy hebben astronomen van de National Astronomical Observatories van de Chinese Academie van Wetenschappen voorgesteld om RR Lyr-sterren met dubbele periode te gebruiken om de afstanden van sterrenstelsels te meten met een geoptimaliseerde afstandsfout van 1-2%.

RR Lyr-sterren met een dubbele periode zijn uniek omdat ze pulsatie vertonen met meer dan één periode. De twee perioden worden geassocieerd met stellaire eigenschappen zoals massa en elementaire overvloed. Door deze twee perioden te bestuderen, kunnen astronomen een relatie tussen periode en helderheid vaststellen, onafhankelijk van de overvloed aan elementen, waardoor afstandsmetingen uitsluitend op basis van fotometrie mogelijk zijn.

Deze nieuwe methode biedt een manier om afstandsmetingen van nabijgelegen sterrenstelsels alleen op basis van fotometrie te verkrijgen, zonder afhankelijk te zijn van spectroscopische waarnemingen. Volgens Dr. Licai Deng, senior onderzoeker bij NAOC en co-auteur van het onderzoek, heeft deze methode het potentieel om het aantal sterrenstelsels met uiterst nauwkeurige afstandsmetingen met een factor 20 of meer te vergroten.

RR Lyr-sterren met een dubbele periode bieden niet alleen nauwkeurige afstandsmetingen, maar ook waardevolle informatie over de overvloed aan elementen. In de toekomst, met de komst van geavanceerde telescopen zoals de China Space Station Telescope en het Vera C. Rubin Observatory, zullen naar verwachting tienduizenden dubbelperiodieke RR Lyr-sterren in nabijgelegen sterrenstelsels worden ontdekt. Door gebruik te maken van de afstandsmetingsmethode op basis van deze sterren hopen astronomen een intuïtieve 3D-kaart van de Lokale Groep te creëren en een zeer nauwkeurige Hubble-constante te verkrijgen.

Over het geheel genomen biedt het gebruik van RR Lyr-sterren met een dubbele periode als afstandsindicatoren een veelbelovende mogelijkheid om ons begrip van de kosmos en de enorme sterrenstelsels daarin te bevorderen.

Bronnen:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., en Deng, L. (2023). Het gebruik van double-mode RR Lyrae schittert als robuuste afstands- en metalliciteitsindicatoren. Natuur Astronomie.

– Beeldcredits: NAOC