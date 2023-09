Astronomen vinden potentiële dichtstbijzijnde zwarte gaten bij de aarde in Hyades Cluster

Astronomen hebben geopperd dat de dichtstbijzijnde zwarte gaten bij de aarde zich in de Hyades Cluster zouden kunnen bevinden, die zich op een afstand van ongeveer 150 lichtjaar van de zon bevindt. Deze ontdekking suggereert dat deze zwarte gaten miljoenen jaren geleden uit de cluster zijn verdreven en nu alleen door het sterrenstelsel ronddwalen. Vergeleken met het eerder bekende dichtstbijzijnde zwarte gat zouden deze nieuwe kandidaten ongeveer tien keer dichter bij de aarde staan.

De Hyadencluster is een open sterrenhoop, bestaande uit honderden sterren in het sterrenbeeld Stier. Open sterrenhopen zijn groepen sterren waarvan wordt aangenomen dat ze tegelijkertijd uit dezelfde gas- en stofwolk zijn ontstaan. Als gevolg hiervan delen sterren binnen deze clusters gemeenschappelijke kenmerken in termen van chemische samenstelling en leeftijd.

Om de potentiële aanwezigheid van zwarte gaten in de Hyades Cluster te onderzoeken, heeft een team van onderzoekers onder leiding van Stefano Torniamenti van de Universiteit van Padua simulaties uitgevoerd van de beweging en evolutie van sterren binnen de cluster. Deze simulaties omvatten zwarte gaten en de resultaten werden vergeleken met waarnemingen van de Gaia-ruimtetelescoop met betrekking tot de snelheden en posities van de sterren in de cluster.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de simulatiemodellen die het beste bij de waarnemingen pasten twee of drie zwarte gaten in het cluster bevatten. Bovendien kwamen simulaties die ervoor zorgden dat zwarte gaten niet meer dan 150 miljoen jaar geleden uit de Hyaden werden geworpen, ook overeen met de gegevens van Gaia. Dit suggereert dat als de zwarte gaten met geweld uit de cluster zouden worden verdreven, hun vroegere bestaan ​​nog steeds duidelijk zichtbaar zou zijn in de sterrenpopulatie.

Zelfs als de zwarte gaten de Hyaden al hebben verlaten, geven de simulaties aan dat ze de dichtstbijzijnde zwarte gaten bij de aarde zouden blijven. Eerdere records voor de dichtstbijzijnde zwarte gaten bij de aarde, Gaia BH1 en Gaia BH2, werden dit jaar ontdekt en bevinden zich respectievelijk op 1,560 en 3,800 lichtjaar afstand. Ter vergelijking: de potentiële zwarte gaten in de Hyades Cluster zouden veel dichterbij zijn.

Het onderzoek benadrukt de impact van de Gaia-ruimtetelescoop, waarmee astronomen voor het eerst de individuele posities en bewegingen van sterren in clusters zoals de Hyaden kunnen bestuderen. Door nauwkeurig de posities en bewegingen van miljarden sterren te meten, maakt Gaia de detectie mogelijk van zwaartekrachtsinvloeden van verborgen objecten zoals zwarte gaten.

De bevindingen van dit onderzoek werpen licht op de aanwezigheid en verspreiding van zwarte gaten in de Melkweg en dragen bij aan een beter begrip van de evolutie van sterrenhopen. Het onderzoek werd gepubliceerd in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Bronnen:

– “Astronomen vinden potentiële zwarte gaten die het dichtst bij de aarde liggen.” Space.com.

– “De dichtstbijzijnde zwarte gaten bij de aarde liggen misschien op de loer in de Hyades Cluster.” Nieuwe Atlas