Nieuwe inzichten in snelle radio-uitbarstingen en aardbevingen

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Tokio heeft nieuwe inzichten opgeleverd in het mysterieuze fenomeen dat bekend staat als snelle radio-uitbarstingen (FRB's) door parallellen te trekken met aardbevingen. FRB's zijn intense uitbarstingen van radio-energie die slechts milliseconden kunnen duren en afkomstig zijn uit de diepe ruimte. De exacte oorzaak en oorsprong van FRB’s zijn ongrijpbaar gebleven, maar dit onderzoek suggereert dat “sterbevingen” op neutronensterren verantwoordelijk zouden kunnen zijn.

Neutronensterren zijn ongelooflijk dichte sterren die ontstaan ​​wanneer superreuzensterren instorten en een kleine, dichte kern achterlaten. Er is waargenomen dat magnetars, een type neutronenster met sterke magnetische velden, FRB's uitzenden. Het concept van sterbevingen op magnetaroppervlakken, vergelijkbaar met aardbevingen op aarde, biedt een plausibele verklaring voor het voorkomen van FRB's.

Het onderzoeksteam vergeleek gegevens van FRB's, aardbevingen en zonnevlammen. Ze vonden duidelijke overeenkomsten tussen FRB's en aardbevingen, vooral wat betreft het optreden van naschokken en de afname van het aantal naschokken in de loop van de tijd. Aan de andere kant waren er opmerkelijke verschillen tussen FRB's en zonnevlammen. Deze analyse was in tegenspraak met eerdere onderzoeken en wierp een nieuw licht op de aard van FRB's.

Deze ontdekking heeft het potentieel om ons begrip van aardbevingen, materie met een hoge dichtheid en kernfysica opnieuw vorm te geven. Door FRB's en hun verband met sterbevingen te bestuderen, kunnen wetenschappers waardevolle inzichten verwerven in het gedrag van dichte materie en de dynamiek van de kernfysica.

Het onderzoek van de Universiteit van Tokio maakte gebruik van gegevens van de Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) in China en de inmiddels buiten gebruik gestelde Arecibo Telescope in Puerto Rico. Deze grote telescopen met één schotel verschaften cruciale informatie voor het onderzoek.

In de toekomst zou verder onderzoek naar het verband tussen FRB's en sterbevingen nieuwe ontdekkingen over de mysteries van ons universum kunnen ontsluiten. Door de geheimen van snelle radio-uitbarstingen te ontrafelen, kunnen wetenschappers uiteindelijk ons ​​begrip van de kosmos en zijn innerlijke werking verdiepen.

Bronnen:

– Universiteit van Tokio

– Het regionale ontwikkelingsbureau van Kanto

– De internationale missie om de zon te bestuderen (Hinode)