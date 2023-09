Spectrale evolutie van XTE J1810–189 Onderzoek door astronomen

Europese astronomen hebben de Neutronenster Interior Composition Explorer (NICER) aan boord van het Internationale Ruimtestation (ISS) gebruikt om spectrale analyses uit te voeren van XTE J1810–189, een röntgendubbelster met lage massa. Hun bevindingen, gepubliceerd op de preprint-server arXiv, bieden waardevolle inzichten in de spectrale evolutie van dit systeem.

Röntgendubbelsterren (XRB's) bestaan ​​uit een normale ster of een witte dwerg die massa overbrengt naar een compacte neutronenster of een zwart gat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen röntgendubbelsterren met lage massa (LMXB's) en röntgendubbelsterren met hoge massa (HMXB's) op basis van de massa van de begeleidende ster.

XTE J1810–189 is een neutronenster LMXB met een geschatte afstand tussen 11,400 en 28,400 lichtjaar. Het vertoont een voorbijgaand gedrag, afwisselend in rustfasen en perioden van verhoogde röntgenstraling als gevolg van aanwas op de neutronenster.

Tijdens een röntgenuitbarsting in september 2020 observeerden astronomen onder leiding van Arianna Manca van de Universiteit van Cagliari in Italië XTE J1810–189 om de spectrale evolutie ervan te onderzoeken. De onderzoekers analyseerden gegevens van 33 NICER-waarnemingen, waarvan er 23 voldoende statistieken opleverden voor spectrale analyse.

Uit het onderzoek bleek dat de meeste waarnemingen goed konden worden aangepast door een thermisch gecomtoniseerde component die in de loop van de tijd enigszins varieerde. De fotonindex van deze component bereikte zijn hoogste waarde tegen het einde van de uitbarsting. Er werd vastgesteld dat de temperatuur van het gecomptoniseerde zwarte lichaam ongeveer 0.6 keV bedroeg.

Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of de zaadfotonen voor de comptonisatiecomponent afkomstig zijn van de accretieschijf of van de neutronenster. De onderzoekers concludeerden dat XTE J1810–189 tijdens de uitbarsting niet de volledige hoge/zachte toestand bereikte en een maximale gemeten helderheid had van ongeveer één miljard erg/s.

De NICER-waarnemingen brachten ook de aanwezigheid van thermonucleaire uitbarstingen aan het licht tijdens de uitbarstingsfase, wat duidde op de aanwezigheid van een waterstofrijke hoofdreeksster in het systeem.

Samenvattend biedt de studie waardevolle inzichten in de spectrale evolutie van XTE J1810–189 met behulp van NICER-gegevens. Verder onderzoek is nodig om de oorsprong van de comptonisatiecomponent en de aard van het systeem volledig te begrijpen.

Bron:

– Manca, A., et al. (2023). Spectrale analyse van de LMXB XTE J1810-189 met NICER-gegevens. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831