De vorming van zonnestelsels begrijpen: lessen van Bennu Samples

NASA's OSIRIS-REx-ruimtevaartuig keerde onlangs terug naar de aarde na het verzamelen van een monster stof en kiezelstenen van het oppervlak van de nabije asteroïde Bennu. De analyse van dit monster zal waardevolle inzichten opleveren in de vorming en samenstelling van ons zonnestelsel.

Wetenschappers zullen beginnen met de analyse van het Bennu-monster in dezelfde faciliteit die rotsen en stof van de Apollo-maanlandingen heeft bestudeerd. Door deze ongerepte monsters te bestuderen hopen astronomen een beter inzicht te krijgen in de processen die ons zonnestelsel hebben gevormd.

Voor astronomen die jonge zonnestelsels in verre sterrenstelsels bestuderen, is het sturen van ruimtevaartuigen om monsters te verzamelen geen haalbare optie. In plaats daarvan vertrouwen ze op observaties op afstand met behulp van telescopen om gegevens van ver te verzamelen. De informatie die via telescopische waarnemingen wordt verkregen, is echter beperkt, en astronomen berekenen interessante eigenschappen met behulp van indirecte metingen.

Protoplanetaire schijven, schijven van gas en stof die rond jonge sterren draaien, spelen een cruciale rol bij de vorming van planeten. Deze schijven bevinden zich echter op vele lichtjaren afstand van ons zonnestelsel, waardoor het onmogelijk is om een ​​monster-retourmissie zoals OSIRIS-REx te sturen. Als gevolg hiervan kunnen astronomen deze verre protoplanetaire systemen alleen op afstand waarnemen.

Het bepalen van de afstand en de helderheid in deze protoplanetaire systemen is een uitdagende taak. Astronomen gebruiken nauwkeurige metingen van parallax, waarbij kleine veranderingen in de schijnbare positie van sterren worden waargenomen, veroorzaakt door de baan van de aarde rond de zon, om indirect de afstand tot deze systemen te bepalen. Met de kennis van de afstand kunnen astronomen vervolgens de helderheid van protoplanetaire schijven en de bijbehorende sterren berekenen.

Helderheid, het vermogen van een object, beïnvloedt de eigenschappen van protoplanetaire schijven. Door de grootte en samenstelling van stofdeeltjes te veranderen, speelt helderheid een cruciale rol bij de vorming van asteroïden en planetaire kernen. Het meten van de helderheid rechtstreeks vanaf de aarde is echter niet mogelijk. Astronomen meten de schijnbare helderheid van een ster of object en berekenen de helderheid ervan op basis van deze waargenomen helderheid en de afstand van het object.

Temperatuur is een andere essentiële factor die de helderheid beïnvloedt, maar het rechtstreeks meten van de temperaturen van verre systemen is een uitdaging. In plaats daarvan gebruiken astronomen nauwkeurige metingen van de schijnbare kleur van sterren en het gas en stof in protoplanetaire schijven om hun temperaturen te schatten. Deze kleurenafbeeldingen zijn composieten van meerdere afbeeldingen die door verschillende kleurenfilters zijn genomen.

Door de Bennu-monsters te bestuderen hopen wetenschappers meer te leren over de vorming en samenstelling van ons zonnestelsel. De kennis die uit deze analyses wordt verkregen, zal bijdragen aan ons begrip van hoe planeten zich vormen rond verre sterren en de processen die betrokken zijn bij het ontstaan ​​van protoplanetaire schijven.

