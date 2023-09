Astronomen ontdekken enorme ‘bubbel van sterrenstelsels’ die dateert uit de oerknal

By

Een team van internationale astronomen heeft een baanbrekende ontdekking gedaan: een gefossiliseerd overblijfsel van net na de oerknal, bekend als de ‘bubbel van sterrenstelsels’. Deze onvoorstelbaar enorme kosmische structuur meet een miljard lichtjaar in doorsnede, waardoor hij 10,000 keer breder is dan ons Melkwegstelsel. De ontdekking geeft een duidelijker beeld van de uitdijingssnelheid van het universum en zou een revolutie in de kosmologie kunnen betekenen.

De bel, die zich ongeveer 820 miljoen lichtjaar van ons eigen sterrenstelsel bevindt, wordt als een belangrijke vondst beschouwd. Volgens Cullan Howlett, lid van het onderzoeksteam, is de bel een fossiel uit de tijd van de oerknal, toen het universum werd gevormd, en doet hij veel bekende structuren, zoals de Sloan Great Wall en de supercluster Bootes, in de schaduw staan.

De ontdekking bevestigt ook een fenomeen dat voor het eerst werd beschreven in 1970 door Jim Peebles, een Canadees-Amerikaanse kosmoloog. Peebles theoretiseerde dat het karnen van zwaartekracht en straling in het oeruniversum geluidsgolven creëerde die baryon-akoestische oscillaties worden genoemd, die op hun beurt bellen creëerden terwijl ze door het plasma golfden. Het proces stopte ongeveer 380,000 jaar na de oerknal toen het universum afkoelde en de vorm van de bellen bevroor. In de loop van de tijd werden deze bellen groter naarmate het universum uitdijde.

De onlangs ontdekte bel is de eerste bekende akoestische oscillatie van een enkele baryo. De astronomen hebben hem Ho'oleilana genoemd, wat in het Hawaïaans 'verzonden gemompel van ontwaken' betekent, verwijzend naar het scheppingslied waar de naam aan is ontleend.

Deze belangrijke bevinding werpt niet alleen licht op het vroege heelal, maar suggereert ook dat het heelal verder is uitdijd dan oorspronkelijk voorspeld. De onderzoekers geloven dat de ontdekking van deze enorme bel van sterrenstelsels zou kunnen leiden tot een grote verandering op het gebied van de kosmologie, waardoor mogelijk een herevaluatie van het huidige model van het universum nodig is.

