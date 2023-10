Astronomen ontdekken de meest verre en energieke snelle radioburst (FRB) tot nu toe

Astronomen hebben onlangs een opwindende ontdekking gedaan door de meest verre en energieke snelle radioflits (FRB) te detecteren die ooit is waargenomen. Deze afgelegen explosie van kosmische radiogolven duurde minder dan een milliseconde en de bron bevond zich in een sterrenstelsel zo ver weg dat het acht miljard jaar duurde voordat het licht ons bereikte. De detectie van deze FRB, genaamd FRB 20220610A, werd mogelijk gemaakt door de Very Large Telescope (VLT) van de European Southern Observatory (ESO).

Deze FRB was niet alleen de meest afgelegen die ooit werd waargenomen, maar stootte ook een buitengewone hoeveelheid energie uit. In feite kwam er in een tijdsbestek van dertig jaar het equivalent van de totale emissie van de zon vrij, maar dan in slechts een fractie van een seconde. De ontdekking van deze krachtige FRB heeft aanzienlijke gevolgen voor ons begrip van het universum.

Een van de belangrijkste inzichten uit deze waarneming is dat FRB’s kunnen worden gebruikt om de ontbrekende materie tussen sterrenstelsels te meten. De huidige methoden voor het schatten van de massa van het universum leveren tegenstrijdige antwoorden op en dagen het standaardmodel van de kosmologie uit. Door FRB’s te bestuderen kunnen astronomen echter waardevolle inzichten verwerven in de verdeling van materie in de kosmos.

Ryan Shannon, professor aan de Swinburne University of Technology en mede-hoofdonderzoeker van het onderzoek, legt uit dat de ontbrekende materie in het universum zich mogelijk in de ruimte tussen sterrenstelsels verbergt. Deze materie kan zo heet en diffuus zijn dat het moeilijk te detecteren is met conventionele technieken. Snelle radio-uitbarstingen hebben echter het vermogen om zelfs de meest lege delen van de ruimte binnen te dringen en het geïoniseerde materiaal te ‘zien’. Hierdoor kunnen onderzoekers de hoeveelheid materie tussen sterrenstelsels meten, wat een unieke manier biedt om het universum te wegen.

De ontdekking van deze verre en energieke FRB is een belangrijke mijlpaal in onze verkenning van de kosmos. Door deze mysterieuze kosmische signalen te bestuderen blijven astronomen nieuwe inzichten ontdekken over de samenstelling en evolutie van het universum. De bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het Science-tijdschrift.

Bronnen:

– Nina Massey, PA-wetenschapscorrespondent

– Wetenschappelijk tijdschrift