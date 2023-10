Wetenschappers hebben een ongekend beeld van de plasmastraal van Blazar vastgelegd

Met behulp van een netwerk van radiotelescopen op aarde en in de ruimte hebben astronomen het meest gedetailleerde beeld ooit vastgelegd van een straal plasma uit een superzwaar zwart gat. De straal, die wordt uitgezonden door een blazar die bekend staat als 3C 279, reist met bijna de snelheid van het licht en vertoont ingewikkelde, gedraaide patronen nabij de bron. Deze patronen dagen de standaardtheorie uit die al veertig jaar wordt gebruikt om uit te leggen hoe deze jets zich in de loop van de tijd vormen en evolueren.

Een team van onderzoekers, waaronder wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Radioastronomie (MPIfR) in Bonn, Duitsland, speelde een belangrijke rol bij de waarnemingen. Ze combineerden gegevens van alle deelnemende telescopen om een ​​virtuele telescoop te creëren met een effectieve diameter van ongeveer 100,000 kilometer.

Blazars zijn een subklasse van actieve galactische kernen die bestaan ​​uit sterrenstelsels met een centraal superzwaar zwart gat dat materie uit een omringende schijf verzamelt. Deze objecten zenden krachtige elektromagnetische straling uit en behoren tot de helderste bronnen in de kosmos. Ongeveer 10% van de actieve galactische kernen, geclassificeerd als quasars, genereert relativistische plasmajets.

Het binnenste deel van het straalvliegtuig in Blazar 3C 279 is nu met een ongekende hoekresolutie in beeld gebracht door de RadioAstron-missie. Het onderzoeksteam ontdekte opmerkelijk regelmatige spiraalvormige filamenten in de jet, wat erop wijst dat de bestaande theoretische modellen die worden gebruikt om de productie van jets in actieve sterrenstelsels te verklaren, moeten worden herzien.

“Dit is de eerste keer dat we zulke filamenten zo dicht bij de oorsprong van de straal hebben gezien, en ze vertellen ons meer over hoe het zwarte gat het plasma vormt”, zegt Antonio Fuentes, onderzoeker aan het Instituut voor Astrofysica van Andalusië (IAA-CSIC). ) in Granada, Spanje. “De binnenste jet werd ook waargenomen door twee andere telescopen, de GMVA en de EHT, op veel kortere golflengten, maar ze konden de draadvormige vormen niet detecteren omdat ze te zwak en te groot waren voor deze resolutie.”

De ontdekking benadrukt het belang van het gebruik van verschillende telescopen om verschillende kenmerken van hemellichamen vast te leggen. Door deze ingewikkelde filamenten te bestuderen en de krachten te begrijpen die het plasma beïnvloeden, hopen astronomen waardevolle inzichten te verwerven in de fysica van zwarte gaten en de vorming van jets in het universum.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is een blazar?

Een blazar is een soort actieve galactische kern die krachtige elektromagnetische straling uitzendt. Het bestaat uit een centraal superzwaar zwart gat dat materie uit een omringende schijf verzamelt.

Wat zijn relativistische plasmajets?

Relativistische plasmajets zijn hoogenergetische stromen van geladen deeltjes die zich voortbewegen met snelheden die dicht bij de lichtsnelheid liggen. Ze worden uitgezonden door bepaalde soorten actieve galactische kernen, zoals blazars en quasars.

Wat is de RadioAstron-missie?

De RadioAstron-missie is een ruimtemissie waarbij gebruik wordt gemaakt van een in een baan rond de aarde draaiende radiotelescoop om hogeresolutiebeelden van hemellichamen vast te leggen. Het heeft wetenschappers een ongekend inzicht gegeven in de interne structuren van Blazar-jets.

Hoe vormen de spiraalvormige filamenten in de plasmastraal?

Er wordt aangenomen dat de spiraalvormige filamenten in de plasmastraal van Blazar 3C 279 worden veroorzaakt door instabiliteiten die zich in het straalplasma ontwikkelen. Deze onregelmatigheden ontstaan ​​als gevolg van het samenspel tussen de krachtige krachten nabij het zwarte gat en de omringende omgeving.

Wat zijn de implicaties van deze ontdekking?

De ontdekking van deze spiraalvormige filamenten daagt de bestaande theoretische modellen uit die worden gebruikt om de vorming en evolutie van jets in actieve sterrenstelsels te verklaren. Door deze structuren te bestuderen hopen astronomen een dieper inzicht te krijgen in de fysica van zwarte gaten en de mechanismen achter de productie van jets.