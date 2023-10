Bemanning van Expeditie 70 bereidt zich voor op ruimtewandelingen op het internationale ruimtestation

De bemanning van Expeditie 70 op het Internationale Ruimtestation (ISS) maakt zich op voor een reeks ruimtewandelingen en bereidt zich voor op toekomstige privémissies. Astronauten Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli brachten hun tijd door met het organiseren van gereedschap en het inspecteren van hardware ter voorbereiding op hun aanstaande ruimtewandeling op 30 oktober. Tijdens de ruimtewandeling zullen ze elektronische apparatuur verwijderen en hardware voor zonnepanelen in het orbitale laboratorium vervangen.

Ondertussen bestudeerde astronaut Satoshi Furukawa van de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) de manoeuvres voor het bedienen van de Canadarm2-robotarm, die zal worden gebruikt tijdens de onderhoudsruimtewandeling. Hij pakte ook het Cygnus-ruimtevrachtschip in met afval en afgedankte uitrusting en maakte vracht klaar voor het laden van de komende SpaceX Dragon-vrachtmissie, gepland voor lancering op 5 november.

Commandant Andreas Mogensen van de European Space Agency (ESA) testte een gespecialiseerde camera die beelden kan vastleggen met 100,000 frames per seconde. Hij gebruikte de camera om onweersbuien en hun elektrische activiteit te fotograferen, wat bijdroeg aan atmosferische kennis en toekomstige ruimtetoepassingen.

Naast de voorbereidingen voor de ruimtewandeling brachten kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai Chub de dag door met het voorbereiden van hun ruimtewandeling, gepland voor 25 oktober. Ze oefenden de ruimtewandelingstaken die ze in de Poisk-luchtsluis zullen uitvoeren terwijl ze hun Orlan-ruimtepakken droegen.

Het International Space Station (ISS) is een gezamenlijk project van vijf ruimtevaartorganisaties: NASA (VS), Roscosmos (Rusland), JAXA (Japan), ESA (Europa) en CSA (Canada). Het dient als onderzoekslaboratorium en ruimtehaven voor internationale samenwerking op het gebied van ruimteverkenning. NASA, opgericht in 1958, doet onderzoek, ontwikkelt technologie en lanceert missies om de aarde, het zonnestelsel en het universum te verkennen en bestuderen. JAXA is verantwoordelijk voor onderzoek, technologieontwikkeling en satellietlanceringen, en ESA coördineert de Europese ruimtevaartactiviteiten, waarbij ruimtevaartuigen en satellieten worden ontworpen, gebouwd en gelanceerd voor wetenschappelijk onderzoek en aardobservatie.

