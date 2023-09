De Amerikaanse astronaut Frank Rubio keert terug naar huis na een recordbrekende ruimtevlucht

Frank Rubio, een Amerikaanse astronaut, zal terugkeren naar de aarde na het voltooien van de langste ruimtevlucht van een Amerikaan. Hij brak op 11 september het vorige record voor de langste onafgebroken ruimtevlucht van een Amerikaan en zal donderdag een volledig jaar in de ruimte doorbrengen. Rubio sprak zijn verwachting uit over de hereniging met zijn familie, het genieten van vers voedsel en het ervaren van stilte bij zijn aankomst.

Oorspronkelijk was Rubio gepland voor een missie van zes maanden, maar de plannen veranderden vanwege een koelvloeistoflek dat werd ontdekt in het Sojoez-ruimtevaartuig. Dit resulteerde in een vertraging en verlengde zijn verblijf op het Internationale Ruimtestation tot een jaar. Rubio gaf toe dat een jaar weg van dierbaren een psychologische tol heeft geëist, waarbij hij benadrukte hoe belangrijk het is om mentaal sterk te blijven in de ‘meedogenloze omgeving’ van het ruimtestation.

Tijdens zijn tijd in de ruimte werkte Rubio aan verschillende wetenschappelijke projecten, waaronder het bestuderen van hoe bacteriën zich aanpassen aan ruimtevluchten en hoe lichaamsbeweging mensen beïnvloedt tijdens langdurige missies. Een van zijn favoriete projecten was het bestuderen van de groei en ontwikkeling van een tomatenplant, wat inzichten zou kunnen opleveren voor het op grotere schaal telen van gewassen in de ruimte.

Rubio sprak ook over de kameraadschap aan boord van het ruimtestation en de steun aan nieuwkomers. Hij uitte zijn dankbaarheid voor de begeleiding die zijn medebemanningsleden gaven bij het leren van essentiële taken in de unieke omgeving van de ruimte.

Voordat Rubio astronaut werd, diende hij in het Amerikaanse leger en bezocht hij de medische school. Hij uitte zowel opwinding als onzekerheid over zijn terugkeer naar de aarde, omdat zijn lichaam tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de effecten van de zwaartekracht na een langdurige periode zonder zwaartekracht.

