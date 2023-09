Astronaut Frank Rubio heeft een nieuw record gevestigd voor de langste ruimtemissie van een Amerikaanse astronaut. Hij bevindt zich al meer dan 355 dagen in een lage baan om de aarde en overtreft daarmee het vorige record van de gepensioneerde NASA-astronaut Mark Vande Hei. Rubio bevindt zich momenteel in het Internationale Ruimtestation en zal naar verwachting binnen een paar weken een nieuwe mijlpaal bereiken wanneer hij minstens 371 dagen in een baan om de aarde doorbrengt, waarmee hij de eerste Amerikaan wordt die meer dan een kalenderjaar in microzwaartekracht doorbrengt.

Rubio's missie was oorspronkelijk niet bedoeld om records te breken. Hij en zijn bemanningsleden waren aanvankelijk gepland voor een missie van zes maanden, maar een koelvloeistoflek in hun ruimtevaartuig dwong hen hun verblijf te verlengen. Het ruimtevaartuig werd onveilig geacht om naar huis terug te keren, dus werd de terugkeerdatum van Rubio verschoven naar september. Een vervangend ruimtevaartuig zal worden gelanceerd met een nieuwe bemanning, waardoor Rubio naar de aarde kan terugkeren.

Om zijn prestatie te herdenken, heeft Rubio een gesprek met Vande Hei opgenomen, dat zal worden uitgezonden door NASA. Het bureau prees Rubio's toewijding en erkende zijn rol bij het effenen van de weg voor toekomstige generaties astronauten.

Hoewel het 371 dagen durende verblijf van Rubio het wereldrecord voor de langste ruimtemissie niet zal breken, is het wel een belangrijke mijlpaal. Het record is momenteel in handen van de Russische kosmonaut Valeri Polyakov, die 437 dagen aaneengesloten in een baan om de aarde heeft doorgebracht aan boord van het Russische ruimtestation Mir. De prestatie van Rubio is echter weer een stap voorwaarts voor Amerikaanse astronauten.

Het Amerikaanse record voor het grootste aantal opeenvolgende dagen in de ruimte was voorheen in handen van Vande Hei, die zijn missie liet verlengen om extra bemanningsleden te huisvesten. Het record voor de meest cumulatieve dagen in de ruimte is in handen van de Russische kosmonaut Gennadi Padalka, terwijl Peggy Whitson het record voor de meest opgebouwde dagen in de ruimte heeft van een Amerikaanse astronaut.

Rubio's reis naar het ruimtestation maakte deel uit van een bemanningsruilovereenkomst tussen NASA en Roscosmos. Ondanks geopolitieke spanningen blijft het partnerschap tussen de Verenigde Staten en Rusland van cruciaal belang voor de voortzetting van de ruimteverkenning.

