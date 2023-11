NASA onthult sinister schedelvormig vulkanisch kenmerk in de Sahara-woestijn

In een huiveringwekkende weergave van de kunstzinnigheid van de natuur heeft NASA een griezelige foto onthuld van een schedelachtige structuur die opdoemt in een kolossale vulkanische put in Tsjaad. Dit huiveringwekkende beeld, gemaakt door een astronaut aan boord van het Internationale Ruimtestation op 12 februari, toont de griezelige ‘schedel’ die rust in het hart van de Trou au Natron, ook bekend als Doon Orei, een 3,300 meter brede vulkanische caldera.

Het verontrustende gezicht bestaat uit natron, sintelkegels en schaduwen. Natron, een opvallende witte substantie, genereert de kleur van de mond, neus en linkerwang van de schedel. Het is een natuurlijk voorkomend mengsel van natriumcarbonaatdecahydraat, natriumbicarbonaat, natriumchloride en natriumsulfaat. Ondertussen bestaan ​​de ogen en het neusgat uit sintelkegels, dit zijn steile kegelvormige heuvels gevormd rond vulkanische openingen, die boven het omringende landschap uittorenen. De onheilspellende vorm van de schedel wordt verder geaccentueerd door de schaduw die door de rand van de krater wordt geworpen.

Hoewel Trou au Natron er vandaag de dag verlaten en verstoken van leven uitziet, was het ongeveer 14,000 jaar geleden ooit een bruisend gletsjermeer. In de jaren zestig werden onder de met natron bedekte bodem fossielen van zeeslakken en plankton ontdekt, wat erop wijst dat er vroeger een aquatisch ecosysteem bestond. Bovendien werden tijdens een volgende expeditie in 1960 algenfossielen geïdentificeerd die 120,000 jaar oud zijn. Verrassend genoeg wordt Trou au Natron beschouwd als een van de nieuwere vulkanische kenmerken in het Tibesti-massief, ook al zijn de omliggende vulkanen waarschijnlijk veel ouder.

FAQ:

Vraag: Wat is natron?

A: Natron is een natuurlijk voorkomend zout mengsel bestaande uit natriumcarbonaatdecahydraat, natriumbicarbonaat, natriumchloride en natriumsulfaat.

Vraag: Wat zijn sintelkegels?

A: Sintelkegels zijn steile kegelvormige heuvels gevormd rond vulkanische bronnen, die boven het omliggende terrein uitstijgen.

Vraag: Waar ligt Trou au Natron?

A: Trou au Natron, ook bekend als Doon Orei, ligt in de Sahara, met name in het Tibesti-massief in Tsjaad.

Vraag: Is de vulkanische activiteit van Trou au Natron nog steeds aan de gang?

A: Hoewel Trou au Natron zelf momenteel niet actief is, bevindt het zich in de buurt van Tarso Toussidé, waar een potentieel actieve stratovulkaan staat.