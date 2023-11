Nieuwe asteroïden vernoemd naar bewoners van het schiereiland Saanich

Liefhebbers van astronomie op het schiereiland Saanich hebben iets te vieren, aangezien twee lokale bewoners, Chris Gainor en Lauri Roche, onlangs werden geëerd door de International Astronomy Union. Het duo sloot zich aan bij een vooraanstaande lijst van 38 personen naar wie asteroïden naar hen zijn vernoemd, waarmee hun bijdragen aan het veld werden bevestigd.

Gainor, een inwoner van Sidney, uitte zijn verbazing toen hij het nieuws ontving. Hij merkte op dat dit een unieke en onverwachte eer was, die hij nog steeds volledig probeert te begrijpen. Zijn asteroïde, genaamd 20041 Gainor, bevindt zich in de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter en voltooit elke vier jaar een baan rond de zon.

Met een indrukwekkende achtergrond op het gebied van de journalistiek, het presidentschap van de Royal Astronomical Society of Canada en het auteurschap van talloze boeken en artikelen over ruimteverkenning, beschouwt Gainor deze eer als erkenning voor zijn uitgebreide oeuvre. Hij erkent nederig het belang van zijn bijdrage aan het vakgebied.

Roche, een inwoner van Brentwood Bay, heeft tientallen jaren gewijd aan het voorlichten van mensen over de ruimtevaart. Haar asteroïde, genaamd 20035 Lauriroche, moet nog worden waargenomen vanwege zijn huidige positie aan de andere kant van de zon. Gainor zei dat zelfs als de asteroïde zich dichter bij de aarde bevindt, er een krachtige telescoop nodig zou zijn om hem te kunnen zien.

Als actief lid van de Friends of the Dominion Astrophysical Observatory en voormalig voorzitter van de Victoria Chapter van de Royal Astronomical Society of Canada heeft Roche een belangrijke bijdrage geleverd aan het populariseren van de astronomie in de regio. Gainor prijst haar voor haar toewijding en prestaties.

Zowel Gainor als Roche kijken ernaar uit om in de toekomst een glimp op te vangen van hun respectievelijke asteroïden. Gainor sprak de mogelijkheid uit om de telescoop van het Dominion Astrophysical Observatory te gebruiken om zijn asteroïde te observeren wanneer deze beter gepositioneerd is voor zichtbaarheid.

Deze eer benadrukt niet alleen de prestaties van deze lokale bewoners, maar werpt ook een licht op de passie en toewijding die individuen op het Saanich-schiereiland hebben voor het gebied van de astronomie.

FAQ

1. Hoe werden deze asteroïden genoemd?

De International Astronomy Union vernoemde de asteroïden naar Chris Gainor en Lauri Roche ter ere van hun bijdragen op het gebied van de astronomie.

2. Wat is de belangrijkste asteroïdengordel?

De belangrijkste asteroïdengordel is een gebied gelegen tussen de banen van Mars en Jupiter, waar talloze asteroïden te vinden zijn.

3. Kunnen deze asteroïden vanaf de aarde worden gezien?

Op dit moment bevinden de asteroïden zich aan de andere kant van de zon en zijn ze niet zichtbaar. Zelfs als ze dichterbij zijn, hebben ze krachtige telescopen nodig om te kunnen waarnemen.

4. Wat zijn de prestaties van Chris Gainor en Lauri Roche?

Chris Gainor heeft een diverse achtergrond, waaronder journalistiek, presidentschap van de Royal Astronomical Society of Canada en auteurschap van boeken en artikelen over ruimteverkenning. Lauri Roche heeft tientallen jaren gewijd aan het voorlichten van mensen over de ruimte en is actief betrokken geweest bij verschillende astronomische organisaties.