Het risico dat asteroïde Bennu in 2182 de aarde zal treffen

Uit een onlangs vrijgegeven rapport blijkt dat er een kans van 1 op 2,700 is dat de Bennu-asteroïde, die al bijna 25 jaar door NASA wordt gevolgd, in de toekomst een impact op de aarde kan hebben. Bennu, een asteroïde die zich in de buurt van de aarde bevindt, werd voor het eerst ontdekt in 1999 en heeft het potentieel om in een baan om de aarde te komen en mogelijk in september 2182 de planeet te raken, aldus het wetenschapsteam van OSIRIS-REx.

Bennu passeert elke zes jaar de aarde en heeft al drie keer dichtbij de aarde gestaan ​​in 1999, 2005 en 2011. De wetenschappers die betrokken zijn bij het onderzoek, gepubliceerd in ScienceDirect, schatten de waarschijnlijkheid dat Bennu in 2182 daadwerkelijk de aarde treft op 0.037%. 1 op 2,700.

In oktober 2020 schreef NASA's OSIRIS-REx-ruimtevaartuig, wat staat voor Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification en Security-Regolith Explorer, geschiedenis door het oppervlak van Bennu kort aan te raken, een monster te verzamelen en vervolgens van de asteroïde af te stuwen. Deze missie was de eerste keer dat NASA met succes een asteroïdemonster in de ruimte verzamelde.

Astrofysicus Hakeem Oluyesi benadrukt dat het monster dat bij Bennu is verzameld puur, onaangetast materiaal bevat dat geheimen kan onthullen over de oorsprong van ons zonnestelsel. Hij voegt eraan toe dat er een mogelijkheid bestaat om biologische moleculen of voorlopermoleculen voor het leven te ontdekken.

Als Bennu met de aarde zou botsen, zou er een enorme hoeveelheid energie vrijkomen, geschat op 1,200 megaton, wat 24 keer krachtiger is dan het krachtigste door de mens gemaakte kernwapen. Ter vergelijking: de asteroïde die het uitsterven van de dinosauriërs veroorzaakte, was gelijk aan 10 miljard atoombommen, wat bosbranden, tsunami's en een stofwolk veroorzaakte die de zon blokkeerde.

Het is belangrijk voor wetenschappers om Bennu in de gaten te blijven houden en ons begrip van zijn traject te verbeteren om de potentiële dreiging die het voor de aarde vormt te beoordelen. Hoewel de kansen op een inslag in 2182 relatief laag zijn, benadrukt dit de noodzaak van voortdurend onderzoek en ontwikkeling van strategieën om de risico's die gepaard gaan met objecten die zich in de buurt van de aarde bevinden, te beperken.

Bronnen: ScienceDirect, IFLScience