NASA ontdekt asteroïde 2023 TF4, een nabije aarde-asteroïde

NASA heeft onlangs de ontdekking aangekondigd van een Near-Earth Asteroïde (NEA), genaamd Asteroid 2023 TF4, die vandaag, 11 oktober, zijn dichtste nadering naar de aarde zal maken. Hoewel Asteroid 2023 TF4 heel dicht bij onze planeet zal komen, zijn wetenschappers het erover eens dat het vormt geen bedreiging voor impact.

Deze NEA reist met een verbazingwekkende snelheid van 31,394 kilometer per uur en zal de aarde passeren op een afstand van 2.2 miljoen kilometer. De grootte is vergelijkbaar met die van een huis, met een breedte van 49 meter. Ondanks de relatieve nabijheid is het echter niet geclassificeerd als een potentieel gevaarlijk object. Alleen asteroïden die groter zijn dan 492 meter en dichterbij dan 7.5 miljoen kilometer passeren, krijgen deze aanduiding.

Asteroïde 2023 TF4 behoort tot de groep asteroïden die bekend staat als de Apollo-groep. Deze groep is vernoemd naar de enorme Apollo-asteroïde uit 1862, die in de jaren dertig werd ontdekt door de Duitse astronoom Karl Reinmuth. Interessant is dat deze specifieke asteroïde nog nooit eerder in de buurt van de aarde is gekomen, en dit zal zijn allereerste nabije nadering markeren.

Na de ontmoeting van vandaag wordt niet verwacht dat hij in de nabije toekomst opnieuw langs de aarde zal passeren, zoals bevestigd door NASA's Jet Propulsion Laboratory. Het agentschap zal deze NEA blijven monitoren en bestuderen, en zo bijdragen aan ons begrip van deze hemellichamen en hun potentiële impactrisico's.

In een niet-gerelateerd evenement zal NASA ook het asteroïdemonster demonstreren dat is verzameld door het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig tijdens zijn missie naar Bennu. Het monster, verkregen na een reis van zes jaar en een stikstofzuiveringsproces, zal aan het publiek worden gepresenteerd tijdens een live gestreamd evenement, waardoor onze kennis van asteroïden en hun samenstelling wordt vergroot.

