NASA ontdekt dat asteroïde de aarde nadert

NASA heeft onlangs de komende nadering van asteroïde 2023 TT8 tot de aarde aangekondigd. Met een verbazingwekkende snelheid van 28,525 kilometer per uur zal deze asteroïde naar verwachting vandaag zijn dichtste nadering bereiken, op een afstand van ongeveer 2.2 miljoen kilometer. Hoewel het niet groot genoeg is om paniek te veroorzaken, kan het toch potentieel enige schade aanrichten als het op de aarde zou neerstorten. In 2013 ontplofte bijvoorbeeld een vergelijkbare 59 meter hoge asteroïde boven de stad Tsjeljabinsk in Rusland, met schade aan duizenden gebouwen tot gevolg en meer dan duizend gewonden.

Asteroïde 2023 TT8 maakt deel uit van de Apollo-groep van Near-Earth-asteroïden, dit zijn ruimterotsen die de baan van de aarde kruisen met semi-grote assen die groter zijn dan die van de aarde. Deze specifieke asteroïde is in de geschiedenis nog nooit zo dichtbij gekomen en er wordt niet verwacht dat hij in de nabije toekomst nog een keer zal naderen. De ontdekking en het traject ervan zijn nauwlettend gevolgd door NASA's geavanceerde telescopen op de grond en in de ruimte, zoals de NEOWISE-telescoop, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Pans-STARRS1 en Catalina Sky Survey. Deze telescopen en observatoria spelen een cruciale rol bij het bestuderen van asteroïden en het voorspellen van hun potentiële nabijheid tot de aarde.

Naast het volgen van asteroïden heeft NASA ook lopende missies om deze hemellichamen nader te bestuderen. De onlangs gelanceerde Psyche-missie maakt deel uit van NASA's Discovery-missies, gericht op het bestuderen van een asteroïde genaamd 16 Psyche. Deze asteroïde is bijzonder fascinerend omdat hij bestaat uit goud-, zilver- en nikkelafzettingen, met een potentiële waarde van $10 biljard – meer waard dan de hele economie van de aarde. Door 16 maanden rond 21 Psyche te cirkelen hoopt NASA inzicht te krijgen in de vorming van asteroïden en planeten met een metalen kern, wat ook waardevolle informatie zal opleveren over de oorsprong van onze eigen planeet.

