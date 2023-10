Een asteroïde dichterbij dan de maan: asteroïde 2023 TK15 nadert de aarde

By

NASA heeft een waarschuwing afgegeven met betrekking tot een asteroïde die op het punt staat de aarde te passeren op een ongelooflijk korte afstand van ongeveer 379,994 kilometer, wat zelfs dichterbij is dan de maan. De asteroïde, aangeduid als Asteroïde 2023 TK15, zal naar verwachting op 20 oktober 2023 zijn dichtste nadering maken.

Asteroïde 2023 TK15 behoort tot de Apollo-groep van asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden, en omvat rotsen die de aarde kruisen met semi-hoofdassen die groter zijn dan die van de aarde. Deze asteroïden zijn vernoemd naar de Apollo-asteroïde uit 1862, ontdekt door Karl Reinmuth. NASA heeft deze objecten in de buurt van de aarde ijverig gevolgd om de veiligheid van onze planeet te garanderen.

Wetenschappers hebben geavanceerde technologie gebruikt, zoals onder meer de NEOWISE-telescoop, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) en Catalina Sky Survey om asteroïde 2023 TK15 te ontdekken.

Met een snelheid van ongeveer 79,085 kilometer per uur, wat sneller is dan een space shuttle, is de asteroïde al onderweg. Het zal de aarde passeren op een afstand van 379,994 kilometer, dichterbij dan de afstand van de maan van 384,400 kilometer tot onze planeet.

Ondanks zijn nauwe nadering wordt asteroïde 2023 TK15 als niet-bedreigend beschouwd vanwege zijn relatief kleine omvang. NASA schat dat het tussen de 130 en 150 voet breed is, ongeveer de grootte van een vliegtuig. Deze ontmoeting markeert de eerste keer dat deze asteroïde is geclassificeerd als een Near-Earth Object (NEO), en NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) heeft bevestigd dat er geen toekomstige benaderingen zullen zijn, en noemt het "mogelijk de laatste ontmoeting van dichtbij".

Interessant genoeg volgt deze gebeurtenis op verschillende andere recente planetoïde-flyby's. Op 13 oktober kwamen asteroïde 2023 TC1, asteroïde 2023 TB4, asteroïde 2021 NT14, asteroïde 2023 TU5 en asteroïde 2023 TD4 ook het dichtst bij de aarde. Deze asteroïden waren groter van formaat en naderden de planeet met een snelheid van 1.7 miljoen kilometer per uur.

Omdat de potentiële impact van asteroïden een punt van zorg blijft, zijn verder onderzoek en monitoring van cruciaal belang om de veiligheid van onze planeet te garanderen.