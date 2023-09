NASA onthult details van de nauwe nadering van asteroïde 2023 RU naar de aarde

By

NASA heeft aangekondigd dat een asteroïde, genaamd Asteroid 2023 RU, vandaag, 11 september, de aarde van dichtbij zal naderen. Het agentschap heeft de baan van de asteroïde gevolgd met behulp van verschillende satellieten en telescopen, en heeft cruciale informatie over zijn nadering verzameld.

Asteroïde 2023 RU is lid van de Apollo-groep van Near-Earth Asteroids, dit zijn ruimterotsen die de baan van de aarde kruisen. Deze asteroïden zijn vernoemd naar de Apollo-asteroïde uit 1862, ontdekt door de Duitse astronoom Karl Reinmuth. NASA schat dat Asteroïde 2023 RU tussen de 65 en 130 meter breed is, waardoor hij qua grootte vergelijkbaar is met een vliegtuig.

Ondanks zijn omvang is Asteroïde 2023 RU echter niet geclassificeerd als een potentieel gevaarlijke asteroïde en wordt niet verwacht dat hij een bedreiging voor de aarde zal vormen. Het zal zijn dichtste nadering tot de planeet maken op een afstand van 4 miljoen kilometer, met een snelheid van 72951 kilometer per uur.

Deze nauwe nadering door Asteroïde 2023 RU is belangrijk omdat het de eerste keer zal zijn dat deze specifieke asteroïde dicht bij de aarde komt. Volgens NASA's Small-Body Database Lookup zijn er voor de nabije toekomst geen andere nabije benaderingen voorspeld.

In gerelateerd nieuws voerde NASA vorig jaar zijn allereerste planetaire verdedigingstest uit, de Double Asteroid Redirection Test (DART). Deze succesvolle test omvatte het omleiden van de potentieel gevaarlijke asteroïde Didymos van zijn ramkoers met de aarde. Onderzoekers hebben echter een eigenaardig gedrag ontdekt van Didymos' maantje, Dimorphos. Het lijkt erop dat Dimorphos zijn baan rond Didymos aan het vertragen is, in tegenstelling tot de aanvankelijke verwachtingen.

Deze nauwe oproepen met asteroïden herinneren ons aan het belang van voortdurende inspanningen om deze ruimterotsen te volgen en te begrijpen. Technologieën ontwikkeld door ruimtevaartorganisaties zoals NASA en ESA stellen wetenschappers in staat asteroïden te monitoren en mogelijk af te buigen om potentiële impactscenario's te vermijden.

Bronnen: NASA, ESA