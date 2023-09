Het mysterie van de zwaartekracht: kunnen extra dimensies de zwakte ervan verklaren?

De zwaartekracht, een van de vier fundamentele krachten in het universum, heeft een bijzondere zwakte vergeleken met de andere drie krachten: de sterke en zwakke kernkrachten, en de elektromagnetische kracht. Bij het berekenen van de krachten tussen deeltjes blijkt de zwaartekracht veel zwakker te zijn, vooral op kleine afstanden. Eén in 1998 voorgestelde theorie suggereert dat de zwakte van de zwaartekracht te wijten kan zijn aan het feit dat deze op deze kleine afstanden in extra dimensies 'bloedt'.

Maar wat zou zich in deze extra dimensies kunnen verbergen, als ze bestaan? Om dit te begrijpen, moeten we beginnen met iets eenvoudigers: het licht van een ster. Terwijl je je van de ster verwijdert, verspreidt het licht zich in een bolvorm. De schijnbare helderheid van de ster neemt af met het kwadraat van de afstand als gevolg van de verspreiding van licht in een bolvormige schil.

Dit concept is ook van toepassing op krachten zoals zwaartekracht en elektromagnetisme. Hoe verder je verwijderd bent van een bron van deze krachten, hoe zwakker hun interactie met jou. De zwaartekracht volgt bijvoorbeeld een omgekeerde kwadratische wet: de kracht tussen twee massa's neemt af met het kwadraat van de afstand ertussen. Op dezelfde manier volgt de elektromagnetische kracht tussen twee geladen deeltjes hetzelfde patroon.

Laten we nu eens kijken wat er met deze verschijnselen zou gebeuren in een universum met minder dan drie ruimtelijke dimensies. In systemen van gecondenseerde materie, die bepaalde verschijnselen beperken tot oppervlakken of lijnen, kunnen we waarnemen hoe verspreiding werkt in twee- of eendimensionale gevallen. In een tweedimensionaal systeem zullen verschijnselen zich alleen verspreiden over de omtrek van een cirkel, terwijl er in een eendimensionaal systeem helemaal geen sprake zal zijn van verspreiding.

In deze lager-dimensionale systemen verzwakken signalen langzamer naarmate de afstand groter wordt, omdat er minder dimensies zijn om zich doorheen te verspreiden. Licht dat door een eendimensionale glasvezelkabel reist, zal bijvoorbeeld zijn helderheid over afstand behouden, omdat er geen verspreiding in één dimensie plaatsvindt.

Als je dit concept op de zwaartekracht zou toepassen, zou het, als de zwaartekracht beperkt zou blijven tot extra dimensies, de zwakte ervan verklaren in vergelijking met de andere krachten. Donkere materie, waarvan wordt aangenomen dat deze voornamelijk via zwaartekrachten op elkaar inwerkt, zou potentieel in deze extra dimensies kunnen bestaan, wat verklaart waarom we de zwaartekracht wel waarnemen, maar niet de materie zelf.

Hoewel dit een speculatief idee is dat verder onderzoek vereist, biedt het een intrigerende mogelijkheid om de aard van de zwaartekracht en de verborgen dimensies van ons universum te begrijpen.

Bronnen:

– Bronartikel: “Kunnen extra dimensies verklaren waarom de zwaartekracht zo zwak is?” van Ethan Siegel voor Forbes.