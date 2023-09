Star Trackers begrijpen: testhulpmiddelen voor ruimtevaartnavigatie

By

Sterrenvolgers zijn cruciale hulpmiddelen die worden gebruikt bij de navigatie van ruimtevaartuigen en helpen satellieten hun positie te bepalen door naar de sterren te verwijzen. Bij het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) van de European Space Agency (ESA) maken ingenieurs gebruik van een kunstmatige sterrensimulator om deze sterrenvolgers te testen.

De simulator, gelegen in het GNC-, AOC- en Pointing Laboratory van ESTEC, bestaat uit een roterende tafel en een lichtpunt dat de kleur en helderheid van een echte ster nabootst. Met deze opstelling kunnen ingenieurs de prestaties van sterrenvolgers nauwkeurig beoordelen voordat ze op satellieten worden ingezet.

Sterrentrackers leggen beelden van de hemel vast met behulp van een camera of een lichtvangapparaat. Vervolgens vergelijken ze deze beelden met een catalogus van bekende sterren om hun positie te bepalen. Hoewel elektronische sterrenvolgers al sinds de jaren vijftig in gebruik zijn, blijven ze een cruciale rol spelen in verschillende toepassingen, waaronder geleide raketten, Goto-monteringen van grondtelescopen en vooral satellieten.

Satellietstertrackers variëren van goedkope open-sourcemodellen ontworpen voor kleine CubeSats tot geavanceerde apparaten zoals ASTRO XP. De ASTRO XP-tracker kan de satellietuitlijning autonoom binnen 0.1 boogseconde van de hemel handhaven, waardoor het een cruciaal onderdeel wordt voor toekomstige ESA-missies zoals de ATHENA röntgentelescoop en het LISA-zwaartekrachtgolfobservatorium.

Het testen van sterrentrackers is essentieel om hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te garanderen voordat ze de ruimte in worden gelanceerd. De kunstmatige sterrensimulator bij ESTEC biedt ingenieurs een gecontroleerde omgeving om de prestaties van deze navigatiehulpmiddelen te evalueren. Door het gedrag van sterren te simuleren, kunnen ingenieurs de nauwkeurigheid en het reactievermogen van sterrenvolgers beoordelen en de nodige aanpassingen of verbeteringen aanbrengen.

Kortom, sterrenvolgers spelen een cruciale rol bij de navigatie van ruimtevaartuigen, omdat ze helpen bij het bepalen van de positie door naar de sterren te verwijzen. De kunstmatige sterrensimulator bij ESTEC biedt ingenieurs een waardevol testinstrument om de prestaties van sterrenvolgers te evalueren voordat ze op satellieten worden ingezet. Dit zorgt ervoor dat deze navigatiehulpmiddelen nauwkeurig en betrouwbaar functioneren in de uitgestrekte ruimte.

Definities:

– Star tracker: een apparaat dat wordt gebruikt om de positie van een ruimtevaartuig te bepalen door beelden van de sterren vast te leggen en deze te vergelijken met een catalogus van bekende sterren.

– CubeSat: een kleine satelliet die voldoet aan een gestandaardiseerde kubusvormige vormfactor.

– ASTRO XP: een geavanceerde sterrenvolger die de uitlijning van satellieten binnen 0.1 boogseconde van de hemel autonoom kan handhaven.

