Arianespace lanceert kleine geostationaire satelliet voor Intelsat op Ariane 6

Arianespace heeft een contract getekend met Intelsat om de IS-45 satelliet in de eerste helft van 2026 te lanceren. De satelliet zal gelanceerd worden op de Ariane 6, specifiek de Ariane 64 variant. De IS-45-satelliet, die een ton weegt, zal een lading van 12 Ku-band-transponders vervoeren. Het is gebaseerd op het HummingSat-platform ontwikkeld door Swissto12 met steun van de European Space Agency.

Met dit contract is het bijna veertig jaar geleden dat Arianespace zijn eerste lancering voor Intelsat uitvoerde, waarbij de Intelsat 40-satelliet in oktober 507 in een geostationaire baan werd geplaatst. De markt voor geostationaire satellieten is sindsdien echter aanzienlijk veranderd. Ooit de kern van de commerciële lanceermarkt, is de vraag naar deze satellieten de afgelopen jaren afgenomen als gevolg van de opkomst van breedbandconstellaties in een lage baan om de aarde.

Stéphane Israël, CEO van Arianespace, benadrukt deze verschuiving in de vraag en stelt dat er nu minder geostationaire satellieten worden besteld en dat ze niet zo zwaar zijn als vroeger. Ondanks deze daling beschouwen lanceerbedrijven de markt voor commerciële geostationaire banen (GEO) nog steeds als belangrijk. Tory Bruno, CEO van United Launch Alliance, gelooft dat deze markt stabiel zal blijven rond de 10 lanceringen per jaar. Tom Ochinero, VP commerciële verkoop bij SpaceX, benadrukt ook het belang van de GEO-markt en verwerpt het verhaal dat GEO-lanceringen zullen verdwijnen.

De leidinggevenden erkennen echter dat de voornaamste drijvende kracht achter de vraag naar lanceringen nu breedbandconstellaties zijn. Het ontwerp van deze constellaties vereist een gestaag tempo van lanceringen, zelfs nadat het systeem voltooid is, omdat oude satellieten worden vervangen. Israël merkt op dat, hoewel GEO nog steeds aanwezig is, constellaties nu de sterkere motor voor groei zijn.

