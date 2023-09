Argyle-vulkaanstudie identificeert aanwijzingen voor het vinden van nieuwe diamantafzettingen

By

Onderzoekers van Curtin University hebben een belangrijke ontdekking gedaan in de studie van diamantrijke rotsen van de Argyle-vulkaan in West-Australië. Ze hebben het ontbrekende derde ingrediënt geïdentificeerd dat nodig is voor de vorming van waardevolle roze diamanten. Deze bevinding zou een diepgaande impact kunnen hebben op de wereldwijde zoektocht naar nieuwe diamantafzettingen.

De studie, gepubliceerd in Nature Communications, laat zien dat naast koolstof diep in de aarde en de krachten van botsende tektonische platen, de aanwezigheid van roze diamanten aan het aardoppervlak continenten vereist die tijdens het uiteenvallen van het continentale continent honderden miljoenen continenten “uitgerekt” hebben. jaren geleden. Door dit uitrekken ontstonden gaten in de aardkorst waardoor diamantdragend magma kon opstijgen.

Hoofdonderzoeker dr. Hugo Olierook legt uit dat Argyle naar schatting 1.3 miljard jaar oud is, waardoor het 100 miljoen jaar ouder is dan eerder werd aangenomen. De vorming ervan houdt verband met het uiteenvallen van een oud supercontinent. De regio waar de Argyle-diamantafzetting zich bevindt, was het resultaat van een botsing tussen de Kimberley-regio en Noord-Australië, waardoor een litteken in het land ontstond dat nooit volledig zal genezen.

Dr. Olierook benadrukt dat de combinatie van diepe koolstof, continentale botsingen en het uitrekken van het land cruciaal is voor het vinden van roze diamanten. Hij gelooft dat door het identificeren van deze drie ingrediënten het mogelijk wordt om nieuwe diamantafzettingen te ontdekken, vergelijkbaar met de beroemde Argyle-mijn, die ooit 's werelds grootste bron van natuurlijke diamanten was.

Dr. Olierook erkent echter dat de zoektocht naar nieuwe roze diamantafzettingen uitdagingen zal opleveren. De meeste diamantafzettingen zijn gevonden in het midden van oude continenten, omdat blootgestelde vulkanen gemakkelijker te lokaliseren zijn. De Argyle-vulkaan, gelegen op de kruising van twee oude continenten, heeft meer dan 90 procent van 's werelds roze diamanten geproduceerd.

Co-auteur en hoofdgeoloog Murray Rayner uit Rio Tinto benadrukt het belang van de leeftijd en locatie van de Argyle-vulkaan voor het begrijpen van de vorming van deze zeldzame en gewaardeerde edelstenen. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan het John de Laeter Center van Curtin University, Timescales of Mineral Systems Group en Earth Dynamics Research Group.

Concluderend opent de ontdekking van de derde aanwijzing die nodig is voor het identificeren van nieuwe diamantafzettingen nieuwe mogelijkheden voor diamantexploratie. Onderzoekers hebben nu een beter inzicht in de omstandigheden die nodig zijn voor de vorming van roze diamanten en zullen blijven zoeken naar potentiële diamantdragende vulkanen in Australië en andere regio's.

