Nieuwe studie suggereert dat ultradichte asteroïden superzware elementen kunnen bevatten

Uit een recent onderzoek is gebleken dat bepaalde ultradichte asteroïden in ons zonnestelsel mogelijk zijn samengesteld uit superzware elementen die nog nooit op aarde zijn waargenomen. Deze asteroïden hebben een dichtheid die veel groter is dan die van conventionele materie op onze planeet, waardoor hun samenstelling uniek en intrigerend is voor wetenschappers.

Een voorbeeld is asteroïde 33 Polyhymnia, gelegen in de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. De dichtheid van Polyhymnia is zo extreem dat het met niets op aarde te vergelijken is. Dit heeft onderzoekers ertoe gebracht te geloven dat deze en andere soortgelijke asteroïden uit onontdekte soorten materie zouden kunnen bestaan ​​die niet kunnen worden verklaard met behulp van conventionele natuurkunde.

Het onderzoek, uitgevoerd door Johann Rafelski en zijn collega's van de Universiteit van Arizona, concentreerde zich op compacte ultradense objecten (CUDO's). Deze astronomische lichamen hebben een massadichtheid die groter is dan die van osmium, het dichtste natuurlijk voorkomende element op aarde. De onderzoekers stellen voor dat asteroïden zoals Polyhymnia mogelijk zijn samengesteld uit elementen met atoomnummers hoger dan 118, die nog nooit eerder zijn waargenomen.

De studie, die is geaccepteerd voor publicatie in het European Physical Journal Plus, suggereert dat er rond atoomnummer 164 mogelijk een ‘eiland van nucleaire stabiliteit’ bestaat, waar superzware elementen zouden kunnen bestaan. Hoewel elementen buiten atoomnummer 118 momenteel theoretisch en onstabiel zijn, wordt verwacht dat de dichtheid van deze elementen verder in het periodiek systeem zal toenemen.

Als wordt bevestigd dat bepaalde asteroïden in de asteroïdengordel onbereikbare elementen bevatten, kunnen ze toekomstige doelen worden voor mijnmissies. De mogelijkheid om superzware elementen te verkrijgen, zelfs die welke momenteel instabiel zijn of niet worden waargenomen, vanuit ons eigen zonnestelsel is een opwindend vooruitzicht.

Concluderend benadrukt deze studie het potentiële bestaan ​​van superzware elementen in ultradichte asteroïden, wat belangrijke inzichten zou kunnen verschaffen in de samenstelling van ons zonnestelsel en nieuwe wegen zou kunnen openen voor toekomstige verkenning en winning van hulpbronnen.

Bron: Superzware elementen en ultradichte materie, Springer