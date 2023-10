Werken met robots kan leiden tot sociale loafing, zo blijkt uit onderzoek

By

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Technische Universiteit van Berlijn is gebleken dat het werken met robots kan leiden tot sociaal luieren, waarbij individuen zich ontspannen en hun collega's het werk laten doen. De onderzoekers onderzochten of mensen sociaal loafing vertonen wanneer ze naast robots werken.

De wetenschappers voerden een gesimuleerde industriële defectinspectie uit, waarbij deelnemers afbeeldingen van printplaten kregen en deze op fouten moesten inspecteren. De helft van de deelnemers kreeg te horen dat de printplaten al door een robot waren geïnspecteerd, terwijl de andere helft deze informatie niet kreeg.

Op het eerste gezicht leek het erop dat de aanwezigheid van de robot geen verschil maakte in het gedrag en de prestaties van de deelnemers. Bij nader onderzoek ontdekten de onderzoekers echter dat degenen die op de hoogte waren van de eerdere inspectie van de robot, in latere stadia van de taak minder defecten ontdekten. Dit suggereert een fenomeen dat bekend staat als ‘kijken maar niet zien’, waarbij individuen minder mentaal betrokken raken bij een taak als ze afhankelijk zijn van technologie.

De auteurs van het onderzoek waarschuwden ook dat dit verlies aan motivatie en verminderde aandacht voor detail veiligheidsimplicaties zou kunnen hebben, vooral in sectoren waar dubbele controle gebruikelijk is. Ze erkenden dat hun onderzoek enkele beperkingen had, waaronder de laboratoriumomgeving en het feit dat deelnemers niet rechtstreeks met de robot werkten.

Verder onderzoek is nodig om de omvang van dit probleem in echte werkomgevingen en de impact ervan op de werkresultaten te onderzoeken. Het begrijpen van de potentiële negatieve effecten van het werken met robots zal van cruciaal belang zijn naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen in de samenwerking tussen mens en robot.

