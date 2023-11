De Arctische weersatelliet: verbetering van de weersvoorspellingen in het Noordpoolgebied

Er is een baanbrekende missie gaande om de weersvoorspellingen in het Noordpoolgebied radicaal te veranderen. De Arctic Weather Satellite, ontwikkeld door de European Space Agency (ESA), heeft tot doel het gebrek aan gegevens voor nauwkeurige kortetermijnvoorspellingen in deze regio aan te pakken. De satelliet, gebouwd in slechts 36 maanden via de New Space-aanpak, is nu van OHB in Zweden naar Duitsland getransporteerd voor een reeks cruciale tests.

Traditionele satellieten in geostationaire en polaire banen leveren waardevolle gegevens voor weersvoorspellingen. De monitoring van het Noordpoolgebied is echter onvoldoende geweest vanwege het gebrek aan zichtbaarheid van geostationaire satellieten. De Arctic Weather Satellite, die als prototype dient voor de potentiële EPS-Sterna-constellatie, wil daar verandering in brengen.

De EPS-Sterna-missie beoogt een constellatie van zes microsatellieten in drie baanvlakken om een ​​continue stroom temperatuur- en vochtigheidsgegevens vanaf elke locatie op aarde te leveren. Deze constellatie zou weersvoorspellingen op korte termijn, of 'nowcasting', in het noordpoolgebied mogelijk maken, en de mondiale weersvoorspellingen verbeteren. De set van zes microsatellieten zou drie keer worden aangevuld.

Voordat de EPS-Sterna-missie werkelijkheid wordt, moet het prototype van de Arctic Weather Satellite zijn effectiviteit bewijzen. De satelliet is uitgerust met een ultramoderne 19-kanaals cross-track scanning microgolfradiometer, ontworpen om onder alle weersomstandigheden hoge resolutie vochtigheids- en temperatuurpeilingen van de atmosfeer te leveren.

De satelliet heeft cruciale tests ondergaan, waaronder het verifiëren van de verbindingen tussen de satelliet en het missiecontrolecentrum. Het ondergaat nu een milieutestcampagne bij de IABG in Duitsland, waar het zal worden blootgesteld aan trillingen bij het opstijgen, geluid en extreme temperatuuromstandigheden in een baan om de aarde. Na voltooiing van deze tests keert de satelliet terug naar OHB in Zweden voor de laatste controles voordat hij wordt vervoerd naar de lanceerlocatie van SpaceX in Vandenberg, Californië.

De verwachte lanceringsdatum voor de Arctic Weather Satellite is 1 juni 2024, aan boord van een Falcon 9-raket. Indien succesvol zal deze missie een belangrijke mijlpaal markeren in het verbeteren van de weersvoorspellingsmogelijkheden in het Noordpoolgebied en daarbuiten.

FAQ

Wat is het doel van de Arctische weersatelliet?

De Arctic Weather Satellite heeft tot doel de weersvoorspellingen in het Noordpoolgebied te verbeteren, waarvoor momenteel geen nauwkeurige kortetermijngegevens beschikbaar zijn.

Wat is het EPS-Sterna-sterrenbeeld?

De EPS-Sterna-missie is een potentiële constellatie van zes microsatellieten die continue temperatuur- en vochtigheidsgegevens zouden leveren vanaf elke locatie op aarde, waardoor weersvoorspellingen op korte afstand mogelijk zouden worden en de mondiale weersvoorspellingen zouden worden verbeterd.

Wanneer wordt de Arctische weersatelliet gelanceerd?

De satelliet zal naar verwachting op 1 juni 2024 worden gelanceerd aan boord van een Falcon 9-raket.

Hoe zal de satelliet bijdragen aan weersvoorspellingen?

Uitgerust met een 19-kanaals cross-track scanning microgolfradiometer, verzamelt de satelliet vochtigheids- en temperatuurgegevens met hoge resolutie onder alle weersomstandigheden, waardoor de nauwkeurigheid van weersvoorspellingen in het Noordpoolgebied en wereldwijd wordt verbeterd.