De oudste houten structuur ooit ontdekt wijst op geavanceerde voorouders

Archeologen hebben een baanbrekende ontdekking gedaan bij de Kalambo-watervallen in Zambia, waarbij ze het oudste houten bouwwerk ooit hebben opgegraven, dat minstens 476,000 jaar oud is. Deze bevinding suggereert dat onze voorouders geavanceerder waren dan eerder werd aangenomen. De houten structuur, vermoedelijk een platform, loopbrug of verhoogde woning, was uitzonderlijk goed bewaard gebleven en vertoont sporen van stenen werktuigen die werden gebruikt om twee grote boomstammen met elkaar te verbinden. Op de locatie werd ook een verzameling houten gereedschappen ontdekt, waaronder een wig en een graafstok.

Deze ontdekking daagt het idee uit dat onze voorouders nomadisch waren, aangezien het bouwwerk een permanente woning nabij de watervallen lijkt te zijn. De aanwezigheid van een eeuwige waterbron suggereert dat onze familieleden het vermogen hadden om permanente structuren te plannen en te bouwen. De hoofdauteur van het onderzoek, archeoloog Larry Barham, benadrukt dat de vondst het transformerende vermogen en het abstracte denken van onze voorouders aantoont. Hij suggereert dat ze hun intelligentie, verbeeldingskracht en vaardigheden gebruikten om iets te creëren dat nog nooit eerder had bestaan.

Aangenomen wordt dat het hoge waterpeil bij de Kalambo-watervallen de houten constructie door de eeuwen heen heeft behouden. Luminescentiedatering, een nieuwe methode die door de onderzoekers werd gebruikt, onthulde de ouderdom van de structuur en bevestigde dat deze dateert van vóór de evolutie van Homo sapiens. Eerdere houten constructies dateerden van ongeveer 9,000 jaar oud, waardoor deze ontdekking van groot belang is voor het begrijpen van de capaciteiten van onze vroege voorouders.

Deze bevinding benadrukt de cognitieve vaardigheden van onze voorouders, waaronder planning, visualisatie en het vermogen om complexe structuren te creëren. Het daagt eerdere aannames uit over de mogelijkheden en levensstijl van de vroege mens. Hoewel verder onderzoek nodig is om het doel en de functie van de structuur volledig te begrijpen, is het duidelijk dat onze voorouders het vermogen bezaten tot geavanceerd denken en probleemoplossing.

