Mensen bouwden een half miljoen jaar geleden houten constructies, zo blijkt uit onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit van Liverpool en Aberystwyth University hebben bewijs ontdekt dat mensen een half miljoen jaar geleden constructies van hout bouwden. Het team heeft goed bewaard gebleven hout opgegraven op de archeologische vindplaats Kalambo Falls in Zambia, dat minstens 476,000 jaar oud is en dateert van vóór de evolutie van Homo sapiens. Snijsporen met stenen werktuigen op het hout leveren het bewijs dat vroege mensen twee grote boomstammen vormden en samenvoegden om een ​​structuur te creëren, mogelijk een platform of een deel van een woning.

Deze bevinding daagt de heersende opvatting uit dat mensen uit het stenen tijdperk nomadisch waren. De regio bood een eeuwige bron van water en een overvloed aan voedsel, waardoor deze mensen zich konden vestigen en structuren konden bouwen. De ontdekking van houten constructies toont aan dat deze vroege mensen intelligentie, verbeeldingskracht en vaardigheden bezaten om iets te creëren dat nog nooit eerder had bestaan.

Het onderzoeksteam gebruikte nieuwe luminescentiedateringstechnieken om de ouderdom van de vondsten te bepalen. Door de laatste keer te analyseren dat mineralen in het omringende zand aan zonlicht werden blootgesteld, konden de onderzoekers het hout op een leeftijd van een half miljoen jaar plaatsen. Deze nieuwe dateringsmethode heeft aanzienlijke implicaties voor het begrijpen van de menselijke evolutie en maakt het mogelijk om verder terug in de tijd te dateren.

De Kalambo Falls-locatie, gelegen aan de Kalambo-rivier, ligt op de grens van Zambia en de Rukwa-regio van Tanzania. Het staat bekend om zijn archeologische betekenis en is genomineerd voor opname op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De recente bevindingen benadrukken het belang van de site, en onderzoekers pleiten voor erkenning ervan als werelderfgoed van de Verenigde Naties.

Dit onderzoek maakt deel uit van het bredere project “Deep Roots of Humanity”, gefinancierd door de Britse Arts and Humanities Research Council. Het doel is om te onderzoeken hoe de menselijke technologie zich in het stenen tijdperk ontwikkelde. Het project omvat samenwerking met de National Heritage Conservation Commission van Zambia, het Livingstone Museum, het Moto Moto Museum en het Nationaal Museum in Lusaka. De onderzoekers verwachten dat er nog meer opwindende ontdekkingen zullen plaatsvinden in het drassige zand van de Kalambo Falls-site.