Archeologen die in het voormalige kerngebied van de Maya's werken, hebben een ongekende ontdekking gedaan: twee 'gouden bollen' gevonden in een voorheen verborgen tunnel. De bollen, gemaakt van klei gewikkeld in een gouden film, werden gevonden in een zijtunnel onder de Tempel van de Gevederde Slang in Mexico. De wanden van de tunnel waren ook bedekt met een gouden substantie, waardoor onderzoekers dachten dat de ruimte een heilig ritueel doel diende. Sommige onderzoekers speculeren dat de muren ontworpen zijn om de kosmos na te bootsen en de Maya's een ruimte te bieden om de nachtelijke hemel te bestuderen.

Opvallend is dat de Maya-kalender sterk is afgestemd op de baanparameters van de planeten in ons zonnestelsel, met name de binnenplaneten. De Maya's waren vooral gefascineerd door de baan van Mars, zoals blijkt uit de Dresden Codex, het oudst bekende schriftelijke verslag uit Amerika. De codex toont hoe de Maya's hun kalender volgen en beschrijven in relatie tot de beweging van Mars door de lucht.

De gouden bollen zouden een belangrijke rol kunnen hebben gespeeld in de studie van de Maya's van de Rode Planeet, en hen hebben geholpen bij hun alomvattende begrip van de nachtelijke hemel. Hoewel hun exacte doel nog steeds onzeker is, levert de ontdekking van deze lichtbollen verder bewijs van de geavanceerde wetenschappelijke kennis van de Maya's en hun ongeëvenaarde begrip van hemellichamen.

