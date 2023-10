NASA geeft details over de nabije nadering van asteroïde 2023 TK15

NASA heeft onlangs informatie gedeeld over asteroïde 2023 TK15, die naar verwachting op 20 oktober zijn dichtste ontmoeting met de aarde zal hebben. Deze asteroïde is geïdentificeerd en gevolgd met behulp van geavanceerde technologische instrumenten zoals de NEOWISE-telescoop, ALMA, Pans-STARRS1 en Catalina Sky Survey .

Asteroïde 2023 TK15 reist momenteel met een verbazingwekkende snelheid van ongeveer 79,085 kilometer per uur – zelfs sneller dan een space shuttle. NASA onthult dat het de aarde zal passeren op een ongelooflijk korte afstand van slechts 379,994 kilometer, wat dichterbij is dan de afstand van de maan van 384,400 kilometer. Deze nauwe nadering markeert een van de dichtstbijzijnde asteroïde-ontmoetingen van het jaar.

Deze ruimtesteen behoort tot de Apollo-groep van Near-Earth-asteroïden en heeft een grotere semi-hoofdas dan die van de aarde. Deze asteroïden zijn vernoemd naar de Apollo-asteroïde uit 1862, ontdekt door astronoom Karl Reinmuth. Ondanks de nabijheid van de aarde vormt asteroïde 2023 TK15 geen bedreiging vanwege zijn kleine formaat. NASA schat dat het ongeveer 130 meter breed is, waardoor het qua grootte vergelijkbaar is met een vliegtuig.

Interessant genoeg is dit niet de eerste keer dat asteroïde 2023 TK15 dicht bij de aarde komt, hoewel het wel de eerste keer is dat de planeet een Near-Earth Object (NEO) wordt genoemd. Hij passeerde eerder onze planeet op 18 juni 2022, maar NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) bevestigt dat er in de nabije toekomst geen verdere nabije benaderingen worden verwacht.

In een andere fascinerende ontdekking is NASA onlangs begonnen aan een missie om een ​​asteroïde genaamd 16 Psyche te bestuderen, bekend om zijn overvloed aan edele metalen zoals goud, zilver en nikkel. Er is echter nog een andere intrigerende asteroïde genaamd 33 Polyhymnia, die werd ontdekt in 1854. Deze asteroïde, ongeveer 50-60 kilometer breed, heeft een grotere dichtheid dan Osmium, dat wordt erkend als het dichtste element in het periodiek systeem. Deskundigen speculeren dat het atomaire gedrag ervan kan wijzen op het bestaan ​​van een element dat ons nog niet bekend is.

Bronnen: NASA, WordsSideKick.com