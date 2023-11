Apollo 13-astronaut Thomas K. Mattingly overlijdt op 87-jarige leeftijd en laat een erfenis van probleemoplossing achter

By

Thomas K. “TK” Mattingly, een vooraanstaande NASA-astronaut die een cruciale rol speelde in de noodlottige Apollo 13-missie, is op 87-jarige leeftijd overleden. Mattingly’s opmerkelijke probleemoplossende inspanningen van de grondcontrole hielpen de bemanning veilig terug te brengen naar de aarde, ondanks dat hij vóór de lancering uit de missie was verwijderd vanwege blootstelling aan rubella.

Hoewel hij niet in staat was deel te nemen aan de daadwerkelijke vlucht, bleek Mattingly's expertise van onschatbare waarde toen een explosie het ruimtevaartuig op weg naar de maan verlamde. Gebruikmakend van zijn kennis en vindingrijkheid, bedacht Mattingly procedures van Mission Control om energie te besparen en een succesvolle terugkeer in de atmosfeer van de aarde te garanderen. Als gevolg hiervan konden astronauten James Lovell, Jack Swigert en Fred Haise de aangrijpende reis overleven.

Mattingly's uitzonderlijke bijdragen reikten verder dan de Apollo 13-missie. Hij begon zijn carrière als piloot bij de Amerikaanse marine en werd gekozen als onderdeel van de astronautenklasse van 1966. Later diende hij als commandomodulepiloot op de Apollo 16-missie en voerde hij het bevel over twee Space Shuttle-missies, wat een blijvende impact op de verkenning van de ruimte achterliet. .

Zijn opmerkelijke verhaal werd vereeuwigd in de veelgeprezen film ‘Apollo 1995’ uit 13, waarin acteur Gary Sinise Mattingly speelde. Door zijn toewijding, expertise en probleemoplossend vermogen speelde Mattingly een belangrijke rol bij het bevorderen van ons begrip van de ruimte en het effenen van de weg voor toekomstige ruimteverkenningen.

FAQ:

Vraag: Wat was de rol van Thomas K. Mattingly in de Apollo 13-missie?

A: Mattingly werd aanvankelijk aangesteld als commandomodulepiloot voor de Apollo 13-vlucht, maar moest aan de grond blijven vanwege blootstelling aan rubella. Hij speelde echter een cruciale rol vanuit de grondcontrole door procedures te bedenken om energie te besparen, waardoor een succesvolle terugkeer voor de bemanning werd verzekerd.

Vraag: Aan welke andere missies nam Thomas K. Mattingly deel?

A: Mattingly diende als commandomodulepiloot op de Apollo 16-missie en voerde het bevel over twee Space Shuttle-missies.

Vraag: Hoe werd Mattingly geëerd in de populaire cultuur?

A: Mattingly's ongelooflijke bijdragen werden vertolkt in de film 'Apollo 1995' uit 13, waarin acteur Gary Sinise zijn personage speelde.