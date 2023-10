Nieuw ontdekte asteroïde passeert de aarde op korte afstand

De afgelopen jaren is algemeen aanvaard dat een asteroïde-inslag de meest waarschijnlijke oorzaak was van het uitsterven van dinosauriërs. De Alvarez-hypothese, de heersende theorie die dit uitsterven verklaart, suggereert dat ongeveer 65 miljoen jaar geleden een asteroïde in botsing kwam met de aarde, wat leidde tot de uitroeiing van talloze dinosaurussoorten. Ondersteunend bewijs voor deze theorie omvat de ontdekking van de inslagkrater, bekend als de Chicxulub-krater, gelegen onder het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Volgens de hypothese zou de inslag van de asteroïde enorme vloedgolven hebben veroorzaakt en een 140 km brede krater hebben gecreëerd. Puin zou de ruimte in zijn geslingerd en de aarde hebben bedekt in een nucleair winterachtig scenario, wat uiteindelijk zou hebben geresulteerd in de ondergang van de dinosauriërs.

In een recente ontwikkeling heeft NASA's Defense Coördinatiebureau (PDCO), verantwoordelijk voor het monitoren van Near-Earth Objects (NEO's), licht geworpen op een asteroïde die naar verwachting vandaag op korte afstand van de aarde zal passeren. Deze rots, door NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) aangeduid als Asteroid 2023 UH, zal naar verwachting op 2.5 oktober zo dicht als 20 miljoen kilometer bij onze planeet komen. Momenteel raast hij richting de aarde met een snelheid van ongeveer 39,932 kilometer. per uur, net onder de snelheid van een Intercontinental Ballistic Missile (ICBM).

Asteroid 2023 UH behoort tot de Apollo-groep van Near-Earth-asteroïden en maakt deel uit van een klasse ruimtegesteenten die de baan van de aarde kruisen en semi-hoofdassen hebben die groter zijn dan die van de aarde. Deze asteroïden zijn vernoemd naar de kolossale Apollo-asteroïde uit 1862, die voor het eerst werd ontdekt door de Duitse astronoom Karl Reinmuth in de jaren dertig.

NASA heeft ook informatie verstrekt over de grootte van asteroïde 2023 UH, waarbij wordt verklaard dat deze vanwege zijn relatief kleine formaat niet kan worden geclassificeerd als een 'potentieel gevaarlijke asteroïde'. Met een breedte tussen 52 en 118 meter is deze asteroïde qua grootte vergelijkbaar met een vliegtuig.

Bovendien wordt verwacht dat er vandaag nog twee asteroïden, Asteroid 2023 TK15 en Asteroid 2020 UR, langs de aarde zullen passeren, samen met Asteroid 2023 UH op korte afstand.

Bronnen:

– Alvarez-hypothese: wetenschappelijke consensus

– Chicxulub-krater: wetenschappelijke consensus

– NASA's Defense Coördinatiebureau (PDCO): NASA-website

– Centrum voor Near-Earth Object Studies (CNEOS): NASA-website