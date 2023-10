Mieren gevangen in plastic afval aangetroffen, wat de bredere impact van vervuiling op landdieren benadrukt

Recente ontdekkingen op de Canarische Eilanden hebben aangetoond dat plasticvervuiling niet alleen het zeeleven aantast, maar ook de landdieren. Onderzoekers vonden mieren van het eiland La Palma die het slachtoffer waren geworden van plastic afval. Bij het onderzoeken van 113 mieren ontdekten ze een Lasius grandis-mier gevangen in een rode vezel en een Monomorium-mier verstrikt in een zwarte, waarvan werd bevestigd dat ze allebei van plastic waren gemaakt.

Hoewel het algemeen bekend is dat plastic een bedreiging vormt voor zeevogels en zoogdieren, benadrukt deze bevinding dat ook landdieren gevaar lopen. Er is plastic gevonden in de lichamen van kamelen en dit wordt in verband gebracht met de achteruitgang van zangvogels. Zelfs insecten, zoals kokerjufferlarven, hebben plastic fragmenten in hun beschermende omhulsels verwerkt. Incidenten waarbij insecten verstrikt raken in plastic afval, zoals de mieren op de Canarische Eilanden, zijn echter zeldzaam en een van de eerste geregistreerde gevallen.

De verstrikte mieren werden levend en schijnbaar ongedeerd aangetroffen, wat vragen opriep over de werkelijke impact van dergelijke verstrikkingen. De herkomst van de plasticvezels blijft onzeker, maar nabijgelegen wegen en wandelpaden kunnen potentiële bronnen zijn. Bovendien kan plastic afval door de wind grote afstanden afleggen, waardoor zelfs afgelegen gebieden aangetast kunnen worden.

De ontdekking van mieren die vastzitten in plastic herinnert ons eraan dat plasticvervuiling verstrekkende gevolgen heeft, zelfs op onverwachte plaatsen. Stadsecoloog Álvaro Luna benadrukt het belang van het uitbreiden van ons begrip buiten mariene ecosystemen om de omvang van het probleem volledig te begrijpen.

Naarmate het onderzoek vordert, wordt het steeds duidelijker hoe alomtegenwoordig plasticvervuiling is. Mariene ecoloog Melanie Bergmann suggereert dat insecten mogelijk veel langer in plastic gevangen zitten dan eerder werd gedacht. Deze bevinding onderstreept de noodzaak om plasticvervuiling en de impact ervan op alle vormen van leven aan te pakken, zowel op het land als in de oceaan.

