De ijsplaten van Antarctica lopen gevaar terwijl ze snel krimpen, zo blijkt uit onderzoek

Wetenschappers hebben onlangs ontdekt dat Antarctica met een crisis wordt geconfronteerd omdat de ijsplaten snel krimpen. Uit een uitgebreide analyse van 100,000 satellietradarbeelden door onderzoekers van de Universiteit van Leeds is gebleken dat 40 procent van de ijsplaten op Antarctica de afgelopen 25 jaar aanzienlijk in volume is afgenomen. Deze zorgwekkende trend is vooral duidelijk in de westelijke helft van Antarctica, die kwetsbaarder is voor warm water en te kampen heeft met snelle erosie van de ijsplaten.

IJsplaten zijn essentiële stabilisatoren voor de gletsjers in de regio en fungeren als steunpilaren die de ijsstroom naar de oceaan vertragen. De verkleining van deze ijsplaten verhoogt het tempo van het ijsverlies uit de ijskap, wat een aanzienlijke bedreiging vormt voor de mondiale zeespiegel. Uit de studie bleek dat van de 162 ijsplaten rond Antarctica er 71 in volume zijn afgenomen, waardoor maar liefst 67 biljoen ton smeltwater in de oceaan terechtkomt.

De Getz-ijsplaat en de Pine Island-ijsplaat werden geïdentificeerd als de zwaarst getroffenen, waarbij respectievelijk 1.9 biljoen ton en 1.3 biljoen ton ijs verloren ging. Deze bevindingen zijn alarmerend, omdat ze erop duiden dat bijna de helft van de ijsplaten krimpt zonder tekenen van herstel, in tegenstelling tot de verwachtingen van de onderzoekers.

Satellieten hebben een cruciale rol gespeeld bij het monitoren van de ijsplaten van Antarctica. Missies zoals de Europese Copernicus Sentinel-1 en ESA's CryoSat hebben wetenschappers waardevolle gegevens opgeleverd om veranderingen in de ijshoogte te meten en variaties in het werkelijke ijsvolume te berekenen. Deze missies, en vooral ESA's CryoSat, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het monitoren van het poolmilieu.

Dit onderzoek benadrukt de dringende noodzaak van onmiddellijke mondiale actie om de klimaatverandering en de gevolgen ervan aan te pakken. De aanhoudende krimp van de ijsplaten op Antarctica zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de mondiale zeespiegel en de circulatiepatronen in de oceanen. Het is van cruciaal belang om dringende en beslissende maatregelen te nemen om het delicate evenwicht van het klimaat op onze planeet en de stabiliteit van onze oceanen te behouden.

