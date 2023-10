Nieuwe studie toont aanzienlijke vermindering van de ijsplaten op Antarctica aan

Uit een recent onderzoek, gefinancierd door ESA's Earth Observation Science for Society-programma, is gebleken dat 40% van de ijsplaten op Antarctica de afgelopen 25 jaar een aanzienlijke volumedaling heeft ondergaan. Deze alarmerende ontdekking benadrukt de escalerende impact van de klimaatverandering op het zuidelijkste continent.

IJsplaten spelen een cruciale rol bij het stabiliseren van de gletsjers van Antarctica door als barrières te fungeren en de ijsstroom naar de oceaan te vertragen. Naarmate deze ijsplaten krimpen, neemt het tempo van het ijsverlies door de ijskap echter toe, wat een grote bedreiging vormt voor de mondiale zeespiegel.

Het onderzoeksteam, geleid door wetenschappers van de Universiteit van Leeds, analyseerde 100,000 satellietradarbeelden om tot hun conclusies te komen. Ze ontdekten dat van de 162 ijsplaten rond Antarctica er 71 aanzienlijk in volume zijn afgenomen. Gezamenlijk hebben deze krimpende ijsplaten ongeveer 67 biljoen ton smeltwater in de oceaan geloosd.

Uit het onderzoek bleek dat de westelijke helft van Antarctica, die wordt blootgesteld aan warm water, te maken heeft gehad met snelle erosie van de ijsplaten. Daarentegen heeft de oostelijke helft, beschermd door een strook koud water langs de kust, minder ijsverlies ervaren.

Onder de ijsplaten die tijdens de onderzoeksperiode de grootste ijsverliezen kenden, bevonden zich de Getz-ijsplaat, die 1.9 biljoen ton ijs verloor, en de Pine Island-ijsplaat, die 1.3 biljoen ton ijs verloor. Aan de andere kant heeft het Amery-ijsplateau 1.2 biljoen ton ijs gewonnen vanwege de ligging in koudere wateren.

De onderzoekers waren verrast toen ze ontdekten dat bijna de helft van de ijsplaten geen teken van herstel vertoonde, in tegenstelling tot hun verwachtingen van krimp op korte termijn gevolgd door langzame hergroei. Dr. Benjamin Davison, een onderzoeker aan de Universiteit van Leeds, gaf commentaar op de bevindingen en zei: “Veel van de ijsplaten zijn sterk verslechterd, waarbij 48 ijsplaten in slechts 30 jaar tijd meer dan 25% van hun oorspronkelijke massa hebben verloren. Dit is een verder bewijs dat Antarctica aan het veranderen is als gevolg van de opwarming van het klimaat.”

Bij het monitoren van het poolgebied hebben satellieten uitgerust met radarinstrumenten, zoals de Europese Copernicus Sentinel-1-missie en ESA's CryoSat, een cruciale rol gespeeld bij het leveren van gegevens voor dit onderzoek. Dankzij deze satellieten konden wetenschappers veranderingen in de ijshoogte meten en de werkelijke veranderingen in het ijsvolume berekenen.

De resultaten van deze studie benadrukken de dringende noodzaak van mondiale actie om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Terwijl de ijsplaten van Antarctica steeds kleiner worden, kunnen de gevolgen voor het mondiale zeeniveau en de circulatiepatronen in de oceanen catastrofaal zijn.

