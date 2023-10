Het verkennen van de verborgen wereld onder de ijskap van Antarctica

Wetenschappers zijn begonnen aan een buitengewone zoektocht om de eeuwenoude geheimen te onthullen die verborgen liggen onder de enorme ijskap van Antarctica. Via satellietobservaties en ijsdoordringende radar hebben ze waardevol inzicht gekregen in een verborgen wereld die miljoenen jaren geleden bestond.

In de uitgestrekte regio Wilkes Land in Oost-Antarctica is een opmerkelijke ontdekking gedaan. Uitgestrekte bergkammen en valleien, gevormd door eeuwenoude rivieren, zijn blootgelegd en bieden een kijkje in een pre-glaciaal landschap. Dit opmerkelijke terrein, dat een gebied bestrijkt dat vergelijkbaar is met België of de staat Maryland, dateert van minstens 14 miljoen jaar geleden, vóór de bevriezing van Antarctica 34 miljoen jaar geleden.

Dr. Stewart Jamieson, hoogleraar glaciologie aan de Universiteit van Durham en medeleider van het onderzoek, beschrijft deze bevinding als een ‘momentopname uit het verleden’. De kenmerken van het landschap suggereren een veel warmer klimaat in de oudheid, dat mogelijk lijkt op regio's als het huidige Patagonië.

Hoewel het fossielenbestand dat in de buurt van de onderzoekslocatie is gevonden, bewijs levert van oud palmboompollen, is specifieke informatie over de diverse wilde dieren die ooit in deze omgeving leefden nog steeds beperkt.

Onder het immense 2.2 km tot 3 km dikke ijs ligt een mysterieuze landmassa die nog steeds minder begrepen wordt dan het oppervlak van Mars. Onderzoekers stellen dat het boren door het ijs om sedimentkernmonsters te extraheren de deur kan openen naar het ontdekken van overblijfselen van oude flora en fauna, wat meer inzicht kan opleveren in de evolutie van Antarctica.

Deze baanbrekende studie maakte gebruik van de modernste satellietobservaties en ijsdoordringende radargegevens verzameld tijdens overvluchten, waardoor een opvallend begraven landschap werd onthuld dat verschilt van eerdere bevindingen onder het ijskoude oppervlak van Antarctica. Gedurende miljoenen jaren heeft dit landschap een transformatie ondergaan, gevormd door verschillende geologische processen, waaronder de stroming van rivieren, tektonische activiteit en ijstijd.

De geschiedenis van Antarctica is verweven met het uiteenvallen van het Gondwana-supercontinent, dat huidige continenten omvatte zoals Afrika, Australië, Zuid-Amerika en het Indiase subcontinent. Door de platentektoniek scheidde Antarctica zich geleidelijk af van deze landmassa's, waardoor het geïsoleerd raakte en zijn unieke geologische kenmerken ontstond.

Tijdens een warmere fase in het verleden van Antarctica stroomden rivieren door het nieuw blootgestelde landschap en bereikten uiteindelijk een continentale kustlijn die ontstond toen de andere landmassa's uit elkaar dreven. Toen de temperatuur afkoelde, vormden zich kleine gletsjers op heuvels in de buurt van de rivieren, wat bijdroeg aan de verdieping van valleien door gletsjererosie.

Dr. Jamieson legt uit dat naarmate het gletsjerijs uitbreidde en er een ijskoude omgeving ontstond tussen het ijs en het landschap, het behoud van dit eeuwenoude terrein plaatsvond. Een verbazingwekkende 34 miljoen jaar lang bleef het landschap bevroren in de tijd, waardoor een glimp van een lang vervlogen tijdperk werd onthuld.

