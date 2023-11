Het Antarctische ozongat: het blootleggen van de complexe factoren die het herstel beïnvloeden

Het ozongat in Antarctica, dat al tientallen jaren een groot probleem is, wordt halverwege de lente steeds groter, ondanks regelgeving die ozonafbrekende chemicaliën verbiedt. Hoewel het Montreal Protocol uit 1987 met succes het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) beperkt die verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de ozonlaag, suggereert recent onderzoek dat andere factoren een rol kunnen spelen.

Uit een nieuw onderzoek van onderzoekers van de Nieuw-Zeelandse Otago Universiteit, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, blijkt dat het gebied dat door het ozongat in Antarctica wordt bedekt, ondanks de afname van CFK's niet significant is afgenomen. Bovendien duidt het midden van het gat op een afname van het ozonniveau in de loop van de tijd.

Volgens medeauteur Annika Seppala kan de reactie van de atmosfeer op veranderende klimaatomstandigheden, mogelijk als gevolg van klimaatverandering, het herstelproces beïnvloeden. Deze atmosferische verschuivingen maskeren mogelijk de vooruitgang die is geboekt door de reductie van CFK’s. Hoewel het ozongat zich later in september heeft geopend, wat mogelijk wijst op herstel, benadrukt het onderzoek dat in oktober, wanneer het gat doorgaans op zijn grootst is, het ozonniveau in de middelste stratosferische laag tussen 26 en 2004 met 2022 procent is gedaald.

Hoofdauteur Hannah Kessenich benadrukt dat het Montreal Protocol en de reductie van CFK's nog steeds op schema liggen, maar de bevindingen van het onderzoek suggereren dat recente grote gaten in de ozonlaag niet alleen aan CFK's kunnen worden toegeschreven. De analyse sloot gegevens uit 2002 en 2019 uit, toen abnormale gebeurtenissen, zoals het plotseling uiteenvallen van de polaire vortex, resulteerden in aanzienlijk kleinere ozongaten.

De invloed van externe gebeurtenissen op het ozonniveau mag niet over het hoofd worden gezien. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de enorme bosbranden in Australië in 2020 het ozongat met 10 procent hebben verergerd. Bovendien wordt aangenomen dat de uitbarsting van de Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai-vulkaan bij Tonga in 2022 de recente ozonniveaus heeft beïnvloed.

Terwijl sommige experts vragen stellen over de resultaten van het onderzoek, wat suggereert dat het uitsluiten van specifieke jaren aanleiding geeft tot bezorgdheid over de gegevensselectie, biedt het onderzoek belangrijke inzichten in de complexe en veelzijdige factoren die van invloed zijn op het herstel van het ozongat in Antarctica.

FAQ

Vraag: Hoe ontstaat het ozongat in Antarctica?

Het ozongat in Antarctica ontstaat voornamelijk door de aanwezigheid van ozonafbrekende chemicaliën, zoals chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s), die zich ophopen in de atmosfeer. Deze chemicaliën worden afgebroken in de aanwezigheid van zonlicht, waarbij chloor- en broomatomen vrijkomen die ozonmoleculen vernietigen.

Vraag: Wat zijn de gevaren van de aantasting van de ozonlaag?

Door de aantasting van de ozonlaag kan meer ultraviolette (UV) straling van de zon het aardoppervlak bereiken. Blootstelling aan overmatige UV-straling kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder huidkanker, staar en schade aan mariene ecosystemen.

Vraag: Worden er vandaag de dag nog steeds CFK’s gebruikt?

Nee, CFK's worden niet langer gebruikt in spuitbussen, koelkasten en andere consumentenproducten vanwege het wereldwijde verbod opgelegd door het Montreal Protocol uit 1987. Er zijn alternatieve en milieuvriendelijkere alternatieven ontwikkeld en geïmplementeerd.