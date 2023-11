Het ozongat in Antarctica wordt steeds groter, ondanks de vermindering van chemicaliën

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het gat in de ozonlaag op Antarctica de afgelopen twintig jaar midden in de lente groter is geworden, ondanks het mondiale verbod op chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) – chemicaliën die het schild van de aarde tegen schadelijke zonnestraling aantasten. De ozonlaag, die zich 11 tot 40 kilometer boven het aardoppervlak bevindt, speelt een cruciale rol bij het filteren van een groot deel van de ultraviolette straling van de zon, wat kan leiden tot huidkanker en staar.

Het Montreal Protocol uit 1987, dat met succes het gebruik van CFK's in spuitbussen en koelkasten elimineerde, had tot doel het ozongat te dichten en het niveau van 1980 te herstellen. Een recente, door de VN gesteunde beoordeling voorspelde dat de ozonlaag op Antarctica rond 2066 hersteld zou kunnen zijn. , waarbij herstel in het Noordpoolgebied tegen 2045 wordt verwacht, en in de rest van de wereld binnen twintig jaar.

Ondanks de vermindering van CFK's ontdekten onderzoekers van de Nieuw-Zeelandse Otago Universiteit echter via een onderzoek in het tijdschrift Nature Communications dat het gebied dat door het ozongat in Antarctica wordt bedekt, niet significant is afgenomen. In feite is er in de loop van de tijd sprake van een afname van de ozonniveaus in het midden van het gat.

De hoofdauteur van de studie, Hannah Kessenich, benadrukte dat het Montreal Protocol en de CFC-reductie-inspanningen nog steeds vooruitgang boeken. De bevindingen suggereren echter dat andere factoren, die mogelijk verband houden met klimaatverandering, het herstel van de ozonlaag kunnen belemmeren.

FAQ

Waarom is de ozonlaag belangrijk?

De ozonlaag filtert de ultraviolette straling van de zon, die huidkanker en staar kan veroorzaken.

Welke chemicaliën hebben bijgedragen aan de afbraak van de ozonlaag?

Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's), ooit veel gebruikt in spuitbussen en koelkasten, bleken de ozonniveaus te verlagen.

Is het verbod op CFK's effectief geweest bij het dichten van het ozongat?

Het verbod op CFK's krachtens het Montreal Protocol uit 1987 heeft het gebruik ervan teruggedrongen en ze uit spuitbussen en koelkasten verwijderd. Het ozongat in Antarctica heeft echter geen significante vermindering laten zien.

Welke factoren kunnen het herstel van de ozonlaag belemmeren?

Hoewel de vermindering van CFK's een belangrijke stap is, zouden andere atmosferische veranderingen, die mogelijk verband houden met de klimaatverandering, het herstel van de ozonlaag kunnen maskeren of tegenwerken.

Welke impact hebben deze bevindingen op de internationale samenwerking op milieugebied?

Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van voortdurende inspanningen om de aantasting van de ozonlaag aan te pakken en het belang van het in overweging nemen van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Zij benadrukken de complexiteit van milieu-uitdagingen en de voortdurende behoefte aan internationale samenwerking en onderzoek.