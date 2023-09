Nieuwe techniek om kosmische afstanden te meten met baryon-akoestische trillingen

Astronomen staan ​​voor een grote uitdaging als het gaat om het meten van kosmische afstanden vanwege de relativistische aard van ons heelal. Dit wordt nog verergerd door het feit dat wanneer we verre objecten waarnemen, we niet alleen door de ruimte kijken, maar ook terug in de tijd. Bovendien maakt de uitdijing van de kosmos sinds de oerknal het meten van afstanden nog ingewikkelder.

Om kosmische afstanden te meten, vertrouwen astronomen op twee methoden die gezamenlijk bekend staan ​​als de Kosmische Afstandsladder. De eerste methode omvat het gebruik van roodverschuivingsmetingen van de kosmische microgolfachtergrond (CMB) om kosmologische afstanden te bepalen. De tweede methode omvat lokale observaties met behulp van parallaxmetingen, variabele sterren en supernova's.

Er is echter een discrepantie tussen de roodverschuivingsmetingen van de CMB en lokale metingen, bekend als de Hubble-spanning. Om dit probleem aan te pakken heeft een team van astronomen van Chinese universiteiten en de Universiteit van Cordoba een twee jaar durende statistische analyse uitgevoerd van een miljoen sterrenstelsels. Ze ontwikkelden een nieuwe techniek die afhankelijk is van Baryon Acoustic Oscillations (BAO) om afstanden nauwkeuriger te bepalen.

Baryon-akoestische trillingen zijn overblijfselen van de oerknal die nog steeds in de kosmos kunnen worden waargenomen. Deze golven plantten zich voort door de materie in het vroege heelal en raakten in feite ‘bevroren in de tijd’ toen het heelal uitdijde en afkoelde. Door de afstand tussen sterrenstelsels te meten op basis van de duur van deze golven, kunnen kosmologische afstanden worden bepaald.

Het team gebruikte statistische methoden om bijna een miljoen sterrenstelsels te analyseren uit de gegevens van de Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) in combinatie met de Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Imaging Surveys. De onderzoekers ontdekten dat hun methode de locaties van Baryon Acoustic Oscillations nauwkeurig identificeerde.

Deze nieuwe techniek, gecombineerd met andere methoden in de Cosmic Distance Ladder, zou kunnen helpen de Hubble-spanning op te lossen en nauwkeurigere schattingen van kosmische afstanden te verschaffen. Dit heeft het potentieel om ons begrip van het heelal radicaal te veranderen en licht te werpen op de mysteries van donkere materie, donkere energie en het gedrag van de zwaartekracht op grote schaal.

Bronnen: EurekAlert, Natuur