Nieuwe studie daagt het begrip van de rol van natuurlijke gesteenteverwering in de koolstofcyclus uit

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Oxford heeft de heersende overtuiging in twijfel getrokken dat natuurlijke verwering van gesteenten fungeert als een koolstofdioxide (CO2) put. Het onderzoek suggereert dat verwering van gesteenten daadwerkelijk kan dienen als een belangrijke CO2-bron, vergelijkbaar met vulkanische emissies.

In de geologische koolstofcyclus bevatten gesteenten een aanzienlijke hoeveelheid koolstof in de vorm van oude planten- en dierenresten. Deze rotsen kunnen CO2 absorberen door chemische verwering, waardoor de voortdurende uitstoot van vulkanen wordt gecompenseerd en een cruciale rol wordt gespeeld bij het reguleren van de temperatuur op aarde.

De studie kwantificeerde een extra proces waarbij gesteenten CO2 in de atmosfeer afgeven. Dit proces vindt plaats wanneer rotsen die ooit op oude zeebodems zijn gevormd en begraven met organische koolstof, weer naar de oppervlakte komen, waardoor de koolstof wordt blootgesteld aan zuurstof en water, wat leidt tot het vrijkomen van CO2. Dit daagt het eerdere inzicht uit dat verwerende rotsen uitsluitend een CO2-opslag zijn.

Het meten van de uitstoot van CO2 uit organische koolstof in gesteenten is een uitdaging geweest. De onderzoekers in dit onderzoek gebruikten echter een spoorelement, renium, dat vrijkomt in water wanneer organische koolstof in gesteenten reageert met zuurstof. Door het reniumgehalte in rivierwater te meten, konden ze de CO2-uitstoot kwantificeren.

Uit de studie bleek dat gebieden met geconcentreerde CO2-uitstoot zich voornamelijk in bergketens bevonden met een hoge opstijging, waar sedimentair gesteente bloot lag. De mondiale CO2-uitstoot door verwering van gesteenten werd geschat op 68 megaton koolstof per jaar, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van vulkanen.

Hoewel de CO2-uitstoot door verwering van gesteenten relatief klein is in vergelijking met de door de mens veroorzaakte uitstoot, is het begrijpen van deze natuurlijke processen essentieel voor het nauwkeurig voorspellen en beheren van het koolstofbudget. Toekomstig onderzoek zal zich richten op de manier waarop door de mens veroorzaakte klimaatverandering en veranderingen in de erosie de natuurlijke uitstoot van CO2 door verwering van rotsen kunnen verergeren.

